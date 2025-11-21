Hof: accountant die 6,1 miljoen verduisterde hoeft toch niet de cel in

De voormalige Zeeuwse accountant die ruim 6,1 miljoen euro verduisterde van zijn werkgever Industrial Services in Vlissingen hoeft niet terug de gevangenis in. De man leefde jarenlang in luxe en hield dat verborgen voor zijn eigen familie.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft nu de in 2023 opgelegde onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar vernietigd. In plaats daarvan krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, met een proeftijd van drie jaar, aangevuld met een taakstraf van 216 uur. Dat meldt Omroep Zeeland.

De uitspraak vormt een opvallende wending in een zaak die al jaren loopt. In 2020 werd de man – destijds financial controller Europe – op staande voet ontslagen nadat de fraude aan het licht kwam. Uit onderzoek bleek dat hij vanaf 2014 structureel geld wegsluisde door met het gekraakte wachtwoord van een collega betalingen voor te bereiden én zelf goed te keuren. In totaal verduisterde hij € 6.158.203,44.

Luxe leven, verborgen voor zijn gezin

Met het verduisterde geld kocht de accountant onder meer een Audi R8, dure kleding en horloges, vloog hij af en toe met privévliegtuigen en bezocht hij prostituees. Zijn echtgenote wist van niets, omdat hij de kostbare spullen in een opslagruimte verstopte en thuis in een gewone auto reed. Op het werk verklaarde hij zijn luxe auto als een gift van zijn ouders.

Ook binnen het bedrijf bleef zijn gedrag lange tijd onopgemerkt. Door zijn reputatie als betrouwbare, kundige medewerker en doordat meerdere collega’s dezelfde werkplek gebruikten vanwege kostbare licenties, kon hij jarenlang ongestoord frauderen.

Reorganisatie legt fraude bloot

Pas tijdens een reorganisatie in 2020 kwamen de onregelmatigheden boven water. De werkgever deed aangifte en startte een civiele procedure, waarin de accountant werd veroordeeld tot volledige terugbetaling. Hij werd bovendien door de Accountantskamer voor tien jaar geschrapt uit het accountantsregister.

Hof legt de nadruk op behandeling en begeleiding

Het Hof ziet inmiddels aanleiding voor een lichtere straf. De man moet zich gedurende zijn proeftijd melden bij de reclassering en zich laten behandelen voor een combinatie van verslavings- en gedragsproblemen, waaronder seks-, eet- en gokverslavingen en impulsbeheersing. Het hof acht het belangrijk dat hij onder toezicht blijft om herhaling te voorkomen.

De accountant betaalt momenteel maandelijks 400 euro af op de miljoenen schuld en heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden, bij een werkgever die van zijn verleden op de hoogte is.

