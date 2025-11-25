Deel zzp’ers in administratieve beroepen liever in loondienst

Van alle zzp’ers zou 11 procent liever in loondienst willen werken als ze de vrije keuze hadden. Onder zzp’ers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep is 12 procent liever in loondienst. Bij zzp’ers met een pedagogisch beroep is dit met 23 procent ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde.

Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2025, een tweejaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Aan zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) is gevraagd of ze liever in loondienst of als zelfstandig ondernemer werken, als ze vrij mochten kiezen. Bij de 1,2 miljoen zzp’ers is het aandeel dat liever in loondienst werkt sinds 2017 steeds ongeveer 11 procent. Zzp’ers in commerciële (7 procent) en agrarische beroepen (8 procent) willen dat het minst vaak.

Minder tevreden met werk, vaker wens in loondienst

Van de zzp’ers is 81 procent tevreden of zeer tevreden met hun werk, 79 procent is dat met de arbeidsomstandigheden. Van degenen die niet tevreden zijn met hun werk wil 30 procent liever in loondienst werken, bij de tevreden zzp’ers is dat 7 procent.

Ook zzp’ers die niet tevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden, zouden bij vrije keus vaker voor werken in loondienst kiezen (20 procent) dan degenen die daar wel tevreden mee zijn (9 procent).

Vaker voorkeur voor loondienst bij zorgen over toekomst en regeldruk

Bijna de helft van de zzp’ers maakt zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Van hen heeft 14 procent de voorkeur voor een baan in loondienst. Bij zzp’ers die zich hier geen zorgen over maken, is dat 8 procent.

Ongeveer 4 op de 10 zzp’ers ervaart het voldoen aan en bijhouden van wetgeving (regeldruk) als (heel erg) belastend. Van hen werkt 13 procent liever in loondienst, tegenover 9 procent van de ondernemers die dit niet (heel erg) belastend vinden.

ZEA 2025 Resultaten in vogelvlucht