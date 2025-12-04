Fiscus veilt Bentley Ali B

Het is zeker een auto waarmee je gezien mag worden. Maar of je er ook mee moet willen voorrijden bij een klant is een tweede. Meebieden op de peperdure Bentley van rapper Ali B kan in elk geval nog tot woensdag.

Een Bentley Bentayga kan, inclusief opties, wel vier ton kosten. Hoeveel Ali B voor de auto heeft betaald, is niet bekend. Wel dat hij zijn peperdure bolide kwijt. De fiscus brengt de wagen namelijk onder de hamer. Geïnteresseerden kunnen tot woensdag 10 december bieden op de zwarte slee.

Kenteken

Dat het gaat om de exclusieve auto van Ali B blijkt uit het kenteken van het chique voertuig. Dat komt overeen met de nummerplaat op foto’s die de Nederlands-Marokkaanse rapper zelf ooit op internet zette. Een woordvoerder van de rapper ontkent in De Telegraaf echter dat Ali B nog altijd eigenaar van de Bentley is. Die zou al in 2023 zijn verkocht maar is door een administratieve fout nooit op naam van de nieuwe eigenaar gezet.

De Bentley is in 2018 voor het eerst in Nederland ingeschreven en heeft hier één eigenaar gehad. De auto heeft een achtcilindermotor, rijdt op diesel en weegt leeg 2519 kilo. Er kunnen zeven mensen in. De wagen heeft ruim 267.000 kilometer gereden. De wegenbelasting is fors: in de provincie Utrecht moet maandelijks 300 euro worden neergeteld.

Aanranding

In de rechtszaak tegen Ali B, die in juli 2024 tot een veroordeling leidde, speelde de auto van de rapper nog een voorname rol. Ali B zou zijn slachtoffer in de auto hebben betast en gezoend, en met haar naar een afgelegen plek zijn gereden. Daar wist de jonge vrouw uit te stappen, maar drukte Ali B haar tegen zijn auto en zoende en betastte hij haar opnieuw. Om ervan af te zijn zou de vrouw hem daarna met de hand hebben bevredigd. Of dit tegen de Bentley is gebeurd of dat Ali B op dat moment met een andere auto reed, is niet bekend.

Het hoogste bod was donderdagmiddag 64.001 euro.

Bied hier mee op de Bentley.