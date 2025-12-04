Heinen werkt aan modernisering Wcg

De Wet op de consignatie van gelden (Wcg) gaat ingrijpend op de schop. Dat schrijft demissionair minister van Financiën Heinen in een Kamerbrief. De wet, die dateert uit 1980, is volgens de minister verouderd, onduidelijk en in de praktijk niet meer werkbaar.

De Wcg regelt hoe de staat geld bewaart dat tijdelijk aan niemand kan worden uitgekeerd, bijvoorbeeld wanneer erfgenamen onbekend zijn of schuldeisers zich niet melden. Dat geld komt terecht in de consignatiekas, die door het ministerie van Financiën wordt beheerd.

Verouderd

Volgens Heinen sluit de wet op meerdere punten niet langer aan bij moderne regelgeving. Zo verwijst de wet nog naar contante stortingen, terwijl consignatie al jaren uitsluitend giraal verloopt. Ook sluiten bepalingen tekstueel niet aan op de Algemene wet bestuursrecht, wat tot interpretatieproblemen en uitvoeringsknelpunten leidt. De memorie van toelichting uit 1980 biedt daarbij weinig houvast. Gecombineerd met onduidelijke formuleringen leidt dat tot rechtsonzekerheid voor gebruikers van de consignatiekas, zoals notarissen, advocaten en erfgenamen.

Consignatiegrondslagen

Niet alleen de wet zelf, maar ook de juridische grondslagen voor consignatie, die verspreid zijn over onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Omgevingswet, blijken volgens de bewindsman verouderd of inconsistent. Vooral bij nalatenschappen zorgt dat voor problemen: erfgenamen en notarissen weten vaak niet precies welke voorwaarden gelden om bedragen te mogen consigneren. In faillissementssituaties doen zich soortgelijke onduidelijkheden voor. De minister onderzoekt daarom of deze bepalingen kunnen worden verduidelijkt en gelijkgetrokken.

Behoefte aan nieuwe regels

Daarnaast ontbreken in de huidige wet verschillende grondslagen die maatschappelijk wél nodig zijn. De minister wijst op een toenemende behoefte bij nalatenschappen waarin een deel van de erfgenamen onbekend of onvindbaar blijft. In zulke gevallen is consignatie nu alleen mogelijk via een discretionaire bevoegdheid, die niet bedoeld is als structurele oplossing. Heinen onderzoekt of er nieuwe, bredere consignatiemogelijkheden moeten worden opgenomen in de vernieuwde wet. Daarbij wordt ook gekeken naar andere situaties waarin burgers of instellingen een consignatie-instrument nodig hebben.

Overbodige regels

Sommige consignatiegrondslagen blijken juist al jaren niet meer relevant. Zo worden bepalingen uit de Wet op de lijkbezorging over schadeloosstellingen bij verbod op begraven in kerkgebouwen niet meer gebruikt. Ook consignatieregels in de Wet op de strandvonderij (voor aangespoelde zaken) zijn volgens de minister feitelijk achterhaald. Het ligt voor de hand dat deze bepalingen bij de herziening worden geschrapt.

Wetsvoorstel

De minister werkt, samen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aan een wetsvoorstel dat alle gesignaleerde knelpunten moet oplossen. Wanneer het voorstel naar de Kamer wordt gestuurd, wordt in de brief nog niet aangegeven. Wel benadrukt de minister dat de herziening van de Wcg en de bijbehorende grondslagen nodig is om de wetgeving te moderniseren, verduidelijken en uitvoerbaar te maken voor de komende decennia.

Lees hier de Kamerbrief.