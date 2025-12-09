Integratie PKIsigning en Nextens versnelt veilig aangifteproces

PKIsigning en Nextens introduceren deze week een nieuwe integratie waarmee accountants en fiscalisten aangiften uit Nextens aangiftesoftware (IB, VPB, OB en ICP) rechtstreeks kunnen laten goedkeuren door hun klant en versturen via PKIsigning.

De koppeling brengt snelheid en zekerheid in het digitale aangifteproces: documenten worden veilig aangeboden in de vertrouwde omgeving van PKIsigning, eventueel in de eigen ‘look&feel’ van het kantoor. Na goedkeuring en het indienen van de aangifte bij de Belastingdienst via PKIsigning, wordt de status van elke aangifte automatisch bijgewerkt in Nextens.

De integratie versterkt de werkprocessen van kantoren die de communicatie met hun klanten willen centraliseren en vereenvoudigen. Met goedkeuring en verzending via PKIsigning ontstaat één kanaal voor goedkeuringen en ondertekeningen, ongeacht het bronpakket of het type aangifte. Dit maakt het proces overzichtelijker, sneller en veiliger voor zowel medewerkers als klanten.

Mark Bisschop, Partnermanager bij PKIsigning, ziet vooral de uniformiteit als een grote stap vooruit.

“Kantoren willen hun klanten via één helder en veilig kanaal bedienen. Met deze koppeling kunnen zij Nextens gebruiken voor al het fiscale werk, terwijl alle klantcommunicatie rondom ondertekening via PKIsigning verloopt. Dat maakt het proces eenvoudiger, consistenter en overzichtelijker voor klanten.”

Ook voor Nextens is deze lancering strategisch van belang. Maurits Janssen, Partner Manager Nextens, benadrukt de vernieuwing van het platform: “Dit is de eerste integratie op basis van ons nieuwe, moderne API-koppeling. Mooi om dit samen met PKIsigning te realiseren. Het laat zien hoe we onze gebruikers flexibele en toekomstbestendige mogelijkheden bieden.”

Met deze samenwerking versnellen en verbeteren PKIsigning en Nextens de digitalisering van het aangifteproces: een veilige methode van uitwisseling, makkelijker voor medewerkers en klanten, en volledig geïntegreerd dankzij moderne online software.

Bekijk de videodemo

Meer informatie over fiscale aangifte uit Nextens goedkeuren