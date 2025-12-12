EY verwacht opleving beursgangen ondanks zwak Europees jaar

Het wereldwijde aantal beursgangen heeft in 2025 een lichte opleving laten zien. Hoewel het aantal vrijwel gelijk bleef op 1259, steeg het totale opgehaalde kapitaal volgens EY met ruim 32 procent naar meer dan 163 miljard dollar.

De groei kwam vooral uit Azië en de Verenigde Staten, waar zowel meer bedrijven naar de beurs gingen als grotere emissies plaatsvonden. In Europa zette juist een daling in, maar volgens EY is de belangstelling voor beursgangen er allerminst verdwenen. Het accountantskantoor verwacht dat in 2026 meer Europese bedrijven de stap naar de beurs durven te zetten.

Het sentiment op de kapitaalmarkten wisselde dit jaar sterk, zegt EY-partner Martin Steinbach. Hij wijst op Amerikaanse deregulering en hoop op renteverlagingen als belangrijke aanjagers, net als de toestroom van cross-border IPO’s (beursgangen) uit Azië. In Aziatische markten trad bovendien een inhaalbeweging op na een zwakker 2024. Europa kampte vooral met aanhoudende groeivertraging, waardoor bedrijven hun beursplannen uitstelden. Daardoor bleef het aantal Europese IPO’s steken op 100, tegen 131 vorig jaar, en daalde ook het emissievolume naar 17,1 miljard dollar.

Toch ziet Steinbach voldoende reden voor vertrouwen. Hij spreekt van een “voorzichtig optimistische” vooruitblik voor komend jaar en benadrukt dat veel Europese bedrijven klaarstaan maar wachten op het juiste moment. Volgens EY kunnen de versoepeling van handelsspanningen en rustiger geopolitieke omstandigheden het vertrouwen van bedrijven versterken om alsnog de sprong naar de markt te wagen. Voor Duitsland alleen al voorziet het kantoor een potentieel tot tien beursgangen in 2026, afkomstig uit zowel middelgrote bedrijven als grote ondernemingen, private-equityportefeuilles en snelgroeiende scale-ups.

Wereldwijd werd het beeld dit jaar bepaald door sterke cijfers in Azië, waar het emissievolume meer dan verdubbelde, en door de Amerikaanse markt, die profiteerde van een grote instroom buitenlandse bedrijven. Technologiebedrijven bleven internationaal de belangrijkste motor achter IPO-activiteit, zowel in aantallen als in opgehaald kapitaal. De grootste beursgang van het jaar was het Chinese CATL, goed voor ruim 5,3 miljard dollar. In Europa voerde het Zwitserse Verisure de lijst aan, terwijl Ottobock in Duitsland de grootste emissie realiseerde.

Ondanks een zwakker jaar in Europa blijft de wereldwijde pijplijn volgens EY stevig gevuld. De timing van nieuwe beursgangen zal vooral afhangen van het marktsentiment, het waardepotentieel na notering en realistische prijsverwachtingen van aandeelhouders. Dat verandert volgens Steinbach ook in 2026 niet, al lijkt de markt voorzichtig de weg omhoog te vinden.