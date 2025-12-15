Lansigt kiest voor PKIsigning: gemak voor klanten en betere compliance

Lansigt Accountants en Adviseurs zet een grote stap in de modernisering van haar digitale processen.

De organisatie kiest integraal—voor audit, samenstel, fiscaal én interne processen—voor PKIsigning als centrale oplossing voor betrouwbaar digitaal ondertekenen en veilig uitwisselen met klanten. De implementatie wordt uitgebreid met de inzet van Youprovide en vormt zo een efficiënte tandem, waarmee het bestaande klantportaal wordt uitgefaseerd. Het doel: een eenvoudiger, veiliger en efficiënter communicatieproces voor klanten en medewerkers.

Compliance en digitale zekerheid

Voor Lansigt spelen innovatie, compliance en digitale veiligheid een steeds grotere rol in de dagelijkse praktijk. De keuze voor PKIsigning ondersteunt deze strategische koers volledig. De online oplossing biedt een uitgebreide audittrail, betrouwbare identiteitscontroles, veilige gegevensuitwisseling en sluit aan bij de eisen vanuit de wetgeving.

“Digitale betrouwbaarheid is inmiddels een randvoorwaarde voor ons werk,” aldus Machiel Roos, verantwoordelijk voor operations bij Lansigt. “Met PKIsigning maken we een toekomstbestendige keuze die past bij de kwaliteitsstandaard die wij onze klanten willen bieden en tegelijkertijd de klantcontacten vereenvoudigen.”

Volledige integratie in de Lansigt-architectuur

De technologie wordt breed ingebed in het bestaande applicatielandschap van Lansigt. PKIsigning wordt volledig geïntegreerd met:

FileLinx voor documentstromen ter ondersteuning van de controle- en samenstelpraktijk

Visionplanner Compilation voor jaarstukken, rapportages en verklaringen

AFAS Fiscaal voor alle fiscale aangiften

Deze integraties zorgen ervoor dat medewerkers vanuit hun vertrouwde systemen kunnen blijven werken, terwijl klanten één uniforme en duidelijke manier van ontvangen, beoordelen en ondertekenen krijgen.

Eenvoudige en veilige identificatie via Digidentity en Vidua

Lansigt kiest daarbij voor moderne Europese identificatiemiddelen, waaronder Digidentity en Vidua. Hiermee wordt identiteitsvaststelling op afstand mogelijk en wordt gekwalificeerd ondertekenen eenvoudig en op grote schaal geïntroduceerd binnen de organisatie. De inzet van deze middelen draagt bij aan betere fraudepreventie en digitale ondertekening met maximale juridische zekerheid. “De identificatie kost gebruikers eenmalig een paar minuten extra, maar levert aantoonbare zekerheid op en bereidt ons alvast voor op de komst van Europese Wallets”, aldus Machiel Roos.

Van portal naar eenvoudige klantcommunicatie

Een belangrijk strategisch doel van Lansigt is het afbouwen van het huidige klantportaal. De combinatie van PKIsigning en Youprovide maakt het mogelijk om klantcommunicatie te stroomlijnen en stukken veilig aan te bieden, op te vragen en te laten ondertekenen—zonder complexe inlogprocessen.

De nieuwe werkwijze zal naar verwachting leiden tot één kanaal voor alle klantinteracties, minder e-mailverkeer en minder losse tools, hogere adoptie door eenvoud voor klanten en consistente compliance in alle disciplines.

Innovatie en digitalisering als structurele speerpunten

Lansigt investeert de afgelopen jaren structureel in innovatie en digitale transformatie. De organisatie werkt vanuit een innovatielab waarin collega’s uit alle disciplines projectmatig samenwerken rondom procesoptimalisatie, digital trust en de inzet van nieuwe technologieën zoals AI. De implementatie van PKIsigning sluit naadloos aan op deze strategie. Machiel Roos benadrukt daarbij: “Innovatie is geen IT kunstje. Innovatie is strategisch verankerd in onze jaarplannen. Wij maken keuzes om steeds voorbereid te zijn op de volgende fase van digitalisering.”

Over Lansigt

Lansigt Accountants en Adviseurs is een full-service kantoor met vestigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Barendrecht. De organisatie ondersteunt ondernemers met accountancy, controle, belastingadvies, corporate finance en HR-advies.

Over PKIsigning

PKIsigning is software om digitaal ondertekenen simpeler én veiliger te maken. Daarnaast biedt het processen voor veilig delen, identificeren van UBO’s en aanlevering bij derden. Al meer dan 200 gerenommeerde organisaties maken dagelijks gebruik van het platform. Geen papieren rompslomp meer, maar tijdwinst, juridische zekerheid en tevreden klanten.