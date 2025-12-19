Tweede Kamer houdt vast aan langere boetepauze bij schijnzelfstandigheid

Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft aandringen op een langere boetepauze bij de handhaving van de Wet DBA, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan.

De Kamer wil dat werkgevers die zzp’ers inzetten voor werk dat eigenlijk in loondienst hoort, ook volgend jaar nog geen boetes krijgen, maar alleen naheffingen.

Kabinet

Het kabinet is daar vooralsnog niet toe bereid. Demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Financiën) maakte in een eerder stadium al duidelijk dat hij een aangenomen motie om de zogenoemde ‘zachte landing’ te verlengen naast zich neerlegt. Volgens het kabinet hebben werkgevers en zelfstandigen na jaren van beperkte handhaving voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden op het weer actief handhaven van de regels.

In een debat in de Kamer bleef Heijnen deze week bij dat standpunt. Hij noemde verder uitstel van volledige handhaving onwenselijk, maar liet nog open wat hij doet als de Kamer opnieuw expliciet aandringt op een verlenging van de boetepauze. Die kans is reëel: tijdens het debat spraken meerdere fracties hun steun uit voor nog een jaar zonder boetes.

Overgang

De discussie speelt tegen de achtergrond van de hernieuwde handhaving van de Wet DBA, die al jaren bestaat maar lange tijd nauwelijks werd toegepast. Dit jaar geldt dat bedrijven bij overtredingen wel naheffingen krijgen, maar geen boetes. De Kamer vreest dat een abrupte overgang naar volledige handhaving te veel onzekerheid en schade oplevert in de praktijk.

Die gevolgen zijn nu al merkbaar. Veel bedrijven zijn begonnen met het in dienst nemen van mensen die mogelijk als schijnzelfstandige werden gezien, om risico’s te vermijden. Tegelijkertijd zien zelfstandigen zonder personeel hun opdrachten afnemen, omdat opdrachtgevers terughoudend zijn geworden uit angst voor handhaving door de Belastingdienst. De politieke spanning tussen Kamer en kabinet over het tempo en de wijze van handhaven lijkt daarmee voorlopig nog niet verdwenen.