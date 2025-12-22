Home » Een kleine pauze rond de feestdagen

Een kleine pauze rond de feestdagen

Nieuws

De redactie van Accountancy Vanmorgen wenst alle sitebezoekers prettige feestdagen toe! Het nieuws blijft altijd doorgaan, maar rond Kerst en oud & nieuw even op een iets lager pitje dan je van ons gewend bent.

22 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Dat betekent ook dat we de rest van de kerstvakantieperiode geen nieuwsbrieven versturen. In het nieuwe jaar gaan we als AV-redactieteam weer vol gas door om de lezer te bedienen met nieuws en achtergronden over accountancy, belastingadvies en de administratiebranche. 

Voor tips, persberichten, vragen en andere zaken is de redactie altijd bereikbaar via redactie@accountancyvanmorgen.nl We horen graag wat er leeft bij de lezers, dus twijfel vooral niet om contact op te nemen.

Voor nu een hele fijne kerst en een gelukkig 2026 toegewenst!

