Gemeente Bergen wantrouwt accountant, weigert bijdrage aan lening

De gemeente Bergen weigert vooralsnog mee te werken aan een lening voor de financieel noodlijdende Mutsaersstichting, de grootste aanbieder van jeugdzorg in Noord- en Midden-Limburg.

De betrokken samenwerkende Limburgse gemeenten willen de instelling gezamenlijk bijna 7,9 miljoen euro lenen, maar Bergen ziet af van een bijdrage van circa 130.000 euro omdat er onvoldoende vertrouwen is in de onderliggende cijfers van de accountant. Dat meldt regionaal dagblad De Limburger.

Volgens Bergen zijn eerdere vragen over het herstelplan niet naar tevredenheid beantwoord en zijn er nieuwe zorgen bijgekomen. De gemeente zet vraagtekens bij het nut van het overeind houden van één specifieke zorgaanbieder. “Het gaat om continuïteit van zorg, niet om het behoud van een organisatie,” stelt de gemeente. Daarnaast is Bergen geschrokken van een recent faillissement van een onderdeel van de zorgaanbieder, dat de stichting naar schatting 600.000 tot 1 miljoen euro kost.

Ook het vertrouwen in de financiële onderbouwing is beperkt. Bergen wijst erop dat de cijfers zijn opgesteld door de huisaccountant van de Mutsaersstichting. Die zou primair het belang van de organisatie dienen en niet dat van de gemeenten, stelt Bergen.

Onderzoek PwC

De zorgstichting kent een flinke voorgeschiedenis van financiële en bestuurlijke problemen. In de zomer van 2024 meldde de Mutsaersstichting vermoedens van mogelijke zelfverrijking aan de FIOD, nadat PwC onregelmatigheden had vastgesteld bij onder meer de inhuur van zzp’ers en vastgoedtransacties. Uit het PwC-onderzoek bleek ook dat eerdere overnames van zorgbedrijven plaatsvonden zonder adequate financiële due diligence. Daarbij werd miljoenen euro’s aan zorggeld overgemaakt in verband met de overnamedeals, wat volgens experts kan leiden tot bestuursaansprakelijkheid.

Bestuursvoorzitter Harm Wijgergangs noemt het wantrouwen van de gemeente Bergen tegenover de stichting en de accountant “buitengewoon spijtig” en benadrukt dat inmiddels een nieuw bestuur aan het roer staat. Hij gaat in gesprek met Bergen om toelichting te geven. De reddingsoperatie staat of valt bovendien met een aanvullende lening van 2,9 miljoen euro van de betrokken Zuid-Limburgse gemeenten.

Bron: Limburger