Caseware nieuwe hoofdsponsor Accountancy Vanmorgen

Softwareleverancier Caseware is per direct de nieuwe hoofdsponsor van Accountancy Vanmorgen. Met deze samenwerking onderstrepen beide partijen hun betrokkenheid bij kennisontwikkeling en innovatie binnen de accountancysector.

Caseware is een internationaal softwarebedrijf dat oplossingen levert voor audit, accountancy, financiële rapportage en data-analyse. De software wordt wereldwijd gebruikt door accountants en financiële professionals om controle- en verslaggevingsprocessen te automatiseren, data beter te analyseren en de kwaliteit en efficiëntie van werkzaamheden te verhogen.

Door het hoofdsponsorschap is Caseware zichtbaar aanwezig binnen het platform van Accountancy Vanmorgen, onder meer via relevante contentpartnerartikelen. De samenwerking biedt ruimte voor het delen van praktijkkennis en inzichten rond onderwerpen als digitalisering, data-analyse en toekomstgericht werken binnen accountantsorganisaties.

Met het aantreden van Caseware als hoofdsponsor krijgt de verdere ontwikkeling en verbreding van Accountancy Vanmorgen een nieuwe impuls. De Caseware-partnerpagina bij Accountancy Vanmorgen, met partnerbijdrages van de nieuwe hoofdsponsor, vind je hier.