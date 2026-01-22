Juiste niveau van digitaal ondertekenen kiezen: voorkom discussies achteraf

Je ondertekent dagelijks digitaal: verklaringen, opdrachtbevestigingen, arbeidsovereenkomsten. Maar (hoe) weet je zeker dat je het juiste niveau van digitale handtekening gebruikt? Veel kantoren kiezen standaard één methode, terwijl wetgeving en praktijk juist vragen om nuance per documenttype.

Drie niveaus, grote verschillen in bewijskracht

De Europese eIDAS‑verordening onderscheidt drie soorten elektronische handtekeningen:

Gewoon – bijvoorbeeld een gescande handtekening of simpele akkoordknop.

Geavanceerd – gekoppeld aan een identiteit en met controle op wijzigingen in het document en volgens specifieke voorschriften.

Gekwalificeerd – het hoogste niveau, juridisch gelijk aan de ‘natte’ handtekening.

Alle drie kunnen rechtsgeldig zijn. Het verschil zit vooral in de bewijskracht en de mate waarin je discussie achteraf voorkomt over wie tekende en wat er precies is vastgelegd.

Niet elk document vraagt hetzelfde

Een veelgemaakte fout is om, zonder overweging, één niveau te kiezen voor alle documenten. In de praktijk kan het risico per document verschillen. Een akkoordverklaring, overeenkomst of opdrachtbevestiging, accountantsverklaring, arbeidsovereenkomst, fiscale aangifte, vaststellingsovereenkomst of een jaarrekening kennen allemaal een ander profiel.

De wet laat ruimte om per documenttype te bepalen welk niveau “voldoende betrouwbaar” is. Dat betekent dat je kan differentiëren, zolang de gekozen methode passend is gezien het doel en de omstandigheden en de technische implementatie ervan natuurlijk zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

Merk daarbij op dat er per documenttype wel specifieke voorschriften kunnen zijn, zoals voor accountantsverklaringen en arbeidsovereenkomsten, die een bepaald niveau vereisen.

Als je gemakshalve organisatiebreed één niveau wilt toepassen, zorg dat dat je het hoogste niveau hanteert, zodat je met dat niveau uit de voeten kunt ongeacht het risico per document.

Hoger niveau is vaak niet ingewikkelder

Veel accountants denken nog dat geavanceerd of gekwalificeerd ondertekenen leidt tot extra gedoe, ook voor klanten. In de praktijk valt dat mee:

identificatie verloopt digitaal,

de ondertekenstap blijft eenvoudig,

bewijs en audittrail worden automatisch vastgelegd.

Voor je klant voelt het proces vaak hetzelfde als bij een eenvoudige handtekening, terwijl jij wel beschikt over een veel sterkere bewijspositie. Het verschil zit vooral ‘onder de motorkap’.

Zekerheid kopen is soms verstandig

De gekwalificeerde handtekening geldt juridisch altijd als voldoende betrouwbaar en wint aan populariteit. Bij lagere niveaus moet je kunnen onderbouwen waarom ze passend zijn voor het doel en zelf zorgdragen voor de nodige bewijslast rondom de ondertekentransactie. Dat kan gedoe geven.

Bij documenten met een financieel of juridisch belang kiezen steeds meer kantoren daarom bewust voor een hoger niveau. Niet omdat het altijd moet, maar omdat het rust geeft:

minder ruimte voor betwisting,

duidelijkheid richting toezichthouders,

en minder risico bij controles of geschillen.

Je zou het kunnen vergelijken met verzekeren: niet omdat je problemen verwacht, maar omdat je ze wilt kunnen opvangen.

Denk ook aan de lange termijn

Digitale handtekeningen spelen vaak nog jaren een rol in dossiers. Daarom is het verstandig om niet alleen te kijken naar het moment van ondertekenen, maar ook naar:

hoe bewijs wordt vastgelegd,

welke metadata wordt bewaard,

en of je later nog kunt aantonen dat een document geldig is ondertekend.

Een goed ingericht proces legt dit automatisch vast, zonder extra handwerk.

Kortom: kies bewust, niet automatisch

Digitaal ondertekenen is geen puur technische keuze, maar een combinatie van juridische zekerheid, gebruiksgemak en risicobeheersing. Door per documenttype stil te staan bij het doel van de handtekening en eventuele risico’s, voorkom je dat je geen of een verkeerde inschatting maakt.

In veel gevallen geldt: liever iets meer zekerheid vooraf, dan discussie achteraf.

