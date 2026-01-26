‘Discussie over inzage UBO-register laait weer op’

De openbare toegang tot het UBO-register is van de baan, maar onder nieuwe EU-regels wordt de groep van ‘meekijkers’ weer opgerekt.

Het EU-hof van Justitie oordeelde vier jaar terug dat openbare toegang tot het UBO-register, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wie er als uiteindelijk belanghebbende achter een bedrijf schuilt, niet is toegestaan omdat dat de privacy schendt. Vorig jaar is de beperking van de groep die het register mag raadplegen in Nederland geregeld.

Nu mogen alleen partijen als banken, notarissen en opsporingsdiensten meekijken. Nieuwe EU-regels voorzien echter ook in een ’toegangskaartje’ voor andere partijen met een legitiem belang, zoals journalisten, verzekeraars en non-bancaire financiers, zo meldt De Telegraaf.

Misbruik gevoelige informatie

Ondernemers zien dat niet zitten. VNO-NCW en MKB-Nederland erkennen dat Europese anti-witwasregels verruiming afdwingen, maar vinden dat het ontwerpbesluit nog te weinig bescherming biedt. Ze voorzien ook extra regeldruk. Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is kritisch. De ondernemersorganisaties vrezen misbruik van gevoelige informatie, dat kan leiden tot intimidatie of veiligheidsproblemen. Familiebedrijven Nederland geeft aan dat de zorgen extra groot zijn bij familiebedrijven, waar eigendom, bestuur en privéleven vaak door elkaar lopen.

Financiën zou meer moeten doen met de Europese ruimte om gegevens af te schermen bij risico’s als stalking of afpersing, vinden de ondernemers. Dat ook buitenlandse niet-EU-partijen toegang kunnen krijgen, noemt Albert Jan Thomassen van Familiebedrijven Nederland “zeer ongewenst”.

Het ministerie van Financiën hield recent een internetconsultatie over wie met een ‘legitiem belang’ toegang moet krijgen en onder welke voorwaarden. Daarover wordt dit jaar besloten.

Bron: De Telegraaf