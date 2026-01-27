Buitenlandse bedrijven krijgen hun onbetaalde facturen in Nederland het gemakkelijkst geïnd

Bijna de helft van alle internationale handelsvorderingen bevindt zich in landen waar het innen van onbetaalde facturen zeer moeilijk is. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Volgens het rapport van Allianz kent 48 procent van de internationale vorderingen een ‘zeer hoge’ (22%) of zelfs ‘ernstige’ (26%) incassocomplexiteit. In absolute cijfers gaat het om maar liefst 1,1 biljoen dollar aan openstaande handelsvorderingen.

Het onderzoek is uitgevoerd in 52 economieën die samen circa 90 procent van het mondiale bruto binnenlands product en de wereldhandel vertegenwoordigen. De score geeft aan hoe gemakkelijk of moeilijk het voor bedrijven is om openstaande facturen te innen. Buitenlandse bedrijven krijgen hun onbetaalde facturen het gemakkelijkst geïnd in Nederland, samen met Duitsland en Portugal.

Nederland positieve uitschieter

Nederland springt positief uit de vergelijking. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, verklaart: “Betaalgewoonten verschillen wereldwijd sterk. In Nederland gaat het innen van openstaande facturen relatief gezien gemakkelijk en weinig bureaucratisch. We kennen een sterk gedigitaliseerde betaalinfrastructuur en een zakelijke cultuur waarin netjes betalen de norm is. Ook zijn er duidelijke wettelijke betalingstermijnen en standaardregels voor rente en incassokosten. En als het toch uitdraait op een juridische kwestie dan kunnen crediteuren rekenen op een voorspelbaar rechtssysteem waarin vonnissen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Internationaal gezien is dat zeker niet vanzelfsprekend.”

Voor Nederlandse bedrijven liggen de grootste risico’s vooral buiten Europa. Geeroms waarschuwt:

“In ons rapport over collection complexity waarschuwen onze researchers Nederlandse bedrijven expliciet voor mogelijke betalingsproblemen in China, India en Vietnam. De cultuur is daar compleet anders. Aanmaningen leiden vaak tot uitstelgedrag, eindeloze discussies of slechts gedeeltelijke betalingen. Tegelijkertijd zijn de rechtssystemen minder transparant, duren procedures veel langer en staan buitenlandse schuldeisers juridisch zwakker. Het is voor leveranciers veel minder zeker of en wanneer ze hun geld krijgen. En de drempel om echt door te pakken richting de rechter is aanzienlijk hoger. Dat maakt incasso in de praktijk een stuk complexer.”

Wereldwijde risico’s blijven groot

Hoewel de gemiddelde incassoscore wereldwijd licht is gedaald ten opzichte van 2022 (vanwege een iets gunstigere spreiding), blijft het risico groot. Het aandeel landen in de categorie ‘ernstig’ en ‘zeer hoog’ is iets afgenomen, maar het aantal faillissementen blijft hoog en geopolitieke spanningen, protectionisme en digitale risico’s zorgen voor toenemende onzekerheid. Fabrice Desnos, bestuurslid van Allianz Trade, licht toe: “We schatten dat 48% van de internationale handelsvorderingen zich bevindt in landen met een ‘zeer hoge’ (22%) of ‘ernstige’ (26%) incassocomplexiteit. In vergelijking met 2022 betekent dit een beperkte stijging (+1 procentpunt), maar een aanzienlijke stijging in absolute waarde tot 1,1 biljoen dollar als gevolg van de groeiende wereldhandel. Insolventieprocedures vormen nog steeds het grootste deel van de incassocomplexiteit in alle regio’s. Met name lokale betalingspraktijken springen in het oog als de belangrijkste oorzaak van incassocomplexiteit in het Midden-Oosten, terwijl gerechtelijke complexiteiten in West-Europa minder vaak voorkomen dan in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns- -Amerika. Deze structurele factoren verklaren waarom internationale incasso wereldwijd een moeilijk proces blijft.”

Grootste uitdagingen in Saoedi-Arabië, Mexico en de VAE

Allianz Trade concludeert dat internationale incasso het eenvoudigst is in Duitsland, Nederland en Portugal. De grootste uitdagingen liggen in Saoedi-Arabië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Pascal Personne, hoofd Group Claims and Collections bij Allianz Trade, zegt hierover:

“Internationale incasso is in Saoedi-Arabië bijna drie keer zo complex als in Duitsland… maar ook in Duitsland is internationale incasso niet zonder complexiteit. In dat opzicht is de kloof tussen geavanceerde economieën en opkomende markten in de loop der tijd geleidelijk kleiner geworden, met name in Azië, maar hij blijft bestaan. De meeste geavanceerde economieën hebben een ‘aanzienlijke’ mate van complexiteit op het gebied van incasso. Gemiddeld genomen zijn het Midden-Oosten en Afrika de twee meest complexe regio’s”.

Voorzichtigheid bij nieuwe handelscentra

Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe handelscentra als gevolg van verschuivende wereldhandel en geopolitieke ontwikkelingen. Deze zogenoemde ‘Next Generation Trade Hubs’ bieden kansen, maar brengen ook extra risico’s met zich mee. Maxime Lemerle, hoofdanalist voor insolventieonderzoek bij Allianz Trade, waarschuwt: “In een wereld die verdeeld is door geopolitiek, protectionisme en de gevolgen van klimaatverandering, slaat de wereldhandel nieuwe wegen in. Maar opkomende ‘handelscentra van de volgende generatie’, waaronder de VAE, Vietnam en Maleisië, vertonen een ‘ernstige’ mate van complexiteit op het gebied van incasso, met een gemiddelde score van 62. Hoewel deze markten in de huidige context steeds belangrijker worden, vraagt dit om selectiviteit en nauwgezet kredietbeheer wanneer men overweegt om daar meer zaken te doen.”