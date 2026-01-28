Administratie en management meest naar het buitenland verplaatste bedrijfsactiviteiten

Administratieve en managementactiviteiten worden het vaakst verplaatst wanneer Nederlandse middelgrote en grote bedrijven hun werkzaamheden naar het buitenland verleggen. In de periode 2021–2023 verhuisde ruim 5 procent van deze bedrijven een deel van hun activiteiten, vooral om kosten te besparen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek richt zich op bedrijven met minimaal 50 werkzame personen in de nijverheid en energie, en in de commerciële dienstverlening. Bedrijven die volledig uit Nederland zijn vertrokken, zijn buiten beschouwing gelaten. Alleen ondernemingen die een deel van hun activiteiten verplaatsten naar het buitenland zijn meegenomen.

In totaal verplaatsten ongeveer 600 bedrijven activiteiten naar het buitenland. Daarnaast overwoog nog eens circa 200 bedrijven – bijna 2 procent – om deze stap te zetten. Belangrijkste motieven zijn besparingen op loonkosten, andere kostenvoordelen en strategische keuzes vanuit het moederbedrijf. Ook een tekort aan geschikt personeel blijft een relevante factor. Redenen zoals sancties tegen Rusland, de gevolgen van COVID-19 en milieubeleid spelen volgens bedrijven een minder grote rol.

Wettelijke en administratieve belemmeringen

Tegelijkertijd zien bedrijven ook drempels om activiteiten te verplaatsen. Veelgenoemde bezwaren zijn wettelijke en administratieve belemmeringen en onzekerheid over de kwaliteit van producten of diensten die in het buitenland geleverd worden. Deze factoren maken dat een aanzienlijk deel van de ondernemingen afziet van verplaatsing.

Administratie, productie en ICT populair

Bedrijven kunnen meerdere activiteiten en bestemmingen combineren. Administratie en management worden het vaakst verplaatst, gevolgd door productieactiviteiten, marketing, sales en klantenservice en ICT-diensten. Voor accountants is vooral relevant dat administratieve processen relatief eenvoudig te standaardiseren en te centraliseren zijn, wat ze aantrekkelijk maakt voor internationale verplaatsing.

Verplaatsingen vooral binnen de EU

De meeste bedrijven kiezen voor een bestemming binnen de Europese Unie. Verplaatsingen naar het Verenigd Koninkrijk betreffen vooral management, administratie en commerciële functies. Naar China wordt voornamelijk productie verplaatst, terwijl India vooral in beeld is voor administratie, management en ICT-diensten.

ICT-sector koploper

Relatief gezien verplaatst de ICT-sector het vaakst activiteiten naar het buitenland (14 procent), gevolgd door de industrie (7 procent). In absolute aantallen zijn de meeste verplaatsingen zichtbaar in de industrie (165 bedrijven) en de groot- en detailhandel (120 bedrijven). Binnen sectoren als energie, water, afvalbeheer en bouwnijverheid blijven internationale verplaatsingen beperkt.

