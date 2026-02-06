OM: boekhouder fraudeerde voor miljoenen met geld dorpsgenoten

Dat is een miljoen euro meer dan eerder bekend was. Dat werd duidelijk tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam, meldt Omroep West.

Volgens justitie maakte O. misbruik van het vertrouwen van zijn klanten, die hun financiën door zijn boekhoudkantoor lieten beheren. Hij zou hebben beloofd hun geld te investeren tegen hoge rendementen, maar gebruikte het in werkelijkheid onder meer om leningen af te lossen en luxe uitgaven te doen. Ongeveer 9 miljoen euro werd overgemaakt naar rekeningen van zijn vrouw, Renata B., die nu alleen nog wordt verdacht van witwassen.

Het stel leefde volgens het OM van het geld een luxueus leven, met aankopen van onder meer exclusieve goederen en vastgoed. B. presenteert zich inmiddels vanuit Portugal op sociale media als ondernemer en influencer.

Wilton O. en Renata B. werden in mei vorig jaar in Portugal aangehouden en een maand later uitgeleverd aan Nederland. B. is inmiddels vrijgelaten, maar O. zit nog vast. De rechtbank wees een verzoek tot voorlopige vrijlating af, mede omdat het OM vreest dat hij zal vluchten, aangezien hij in Portugal woont en een verblijfsvergunning voor Dubai heeft.

De strafzaak wordt in april vervolgd.

Bron: Omroep West