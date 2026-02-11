De mkb-accountant als ‘remote controller’

Je kunt gerust stellen dat vooral mkb-accountantskantoren in een maalstroom zitten. Uitdagingen wisselen elkaar af of staan zelfs tegelijkertijd te dringen. Duidelijk is dat door digitalisering en AI het vak er in de toekomst wezenlijk anders uit zal zien.

Belangrijk daarbij is ook dat klanten een andere meerwaarde verwachten. Niet langer is er vooral een behoefte aan verantwoordingsinformatie en een oordeel achteraf. Juist het tot stand komen daarvan is door digitalisering vereenvoudigd en verworden tot een hygiëne-product. Voor veel klanten een ‘moetje’ dat ze liefst zo snel en zo goedkoop mogelijk op orde hebben.

Juist klanten in het mkb ervaren ook flinke turbulentie in hun bedrijfsvoering. Geopolitieke onrust, arbeidsmarkt, klimaat en digitale ontwikkelingen noodzaken aanhoudend tot het maken van keuzes. Maar niets is zo lastig als beslissen bij onzekerheid. Dat vraagt op de eerste plaats: goed weten wat je positie is en waar je onderneming staat op belangrijke actuele succesfactoren. Vergelijk het met de informatie op het dashboard van een auto. Dat is informatie die je in het nu nodig hebt. Een jaarrekening achteraf en zelfs een kwartaal- of maandrapportage zijn mosterd na de maaltijd en eerder de bevestiging van een eerdere keuze dan de basis ervan. Met een grote mate van zekerheid achteraf vaststellen wat het effect ervan was is eenvoudig. De waarde ervan is echter zeer beperkt. Hier zit wel een andere en belangrijke bron van toegevoegde waarde door de accountant verborgen; het zodanig op orde brengen en houden van de ‘basis’ dat in ieder geval het ‘dashboard’ klopt. Ervaring leert dat hier bij veel ondernemingen en instellingen flinke slagen te maken zijn. Van de mkb-accountant vraagt dat ‘dichterbij’ zijn en waar dat kan opereren in het verlengde van de bedrijfsvoering. In actueel jargon ook wel ‘continuous monitoring’. De mkb-accountant als reporter/financial controller. Die voorziet het dashboard van descriptieve en diagnostische informatie; juist, volledig en vooral tijdig.

Daarmee is voor de mkb-bestuurder al één belangrijke en geruststellende succesfactor ingevuld. Wil je succes en daarmee continuïteit borgen, dan komt het echter aan op tijdig voorsorteren, wendbaar en weerbaar zijn. Hoe lastiger het in onzekere tijden is, hoe belangrijker daarmee wendbaarheid en weerbaarheid worden. Waar de accountant een rol speelt in onzekerheidsreductie, verandert inmiddels de focus van ex-post (dat wat al gebeurd is) naar ex-ante (dat wat nog kan of zal gebeuren). Ook hier is sprake van onzekerheidsreductie maar van een ander type. De bestuurder heeft niet voldoende aan de informatie op het dashboard, maar behoefte aan een routeplanner met voorspelling en scenario’s. Waar het dashboard de bestuurder helpt om ‘in control’ te zijn; zorgt de routeplanner voor ‘in business’ beslissingsondersteuning en toegevoegde waarde. Waar de data voor het dashboard vooral ‘van onder de motorkap’ komen, betekent het hier vooral ‘outside-in denken’ en ontwikkelingen in de omgeving vertalen naar keuzescenario’s voor de bestuurder. Ook hier is er sprake van ‘continuous monitoring’ maar dan van een ander type. Niet meer de reporter/financial controller, maar diens evenknie de businesscontroller, die de ondernemer bedient als betrokken stuurman.

De latente behoefte van bestuurders van ondernemingen en instellingen aan die andere rol laat zich onder meer illustreren door de opkomst van ‘parttime’ cfo’s en controllers die zich opwerpen als die businesspartner. Het is echter een behoefte waar ook de mkb-accountant invulling aan kan geven en al goed voor in positie is. In de praktijk moet je daar echter wel ontwikkelstappen voor zetten. Stappen die verder gaan dan het bordje ‘adviseurs’ op de gevel. Het vraagt om andere gesprekken met een andere inhoud en ook op andere momenten. Het vraagt ook om een ander ‘weten, kunnen en zijn’.

Een eerste ontwikkelstap die je als mkb-accountant of mkb-accountantskantoor kunt zetten, is voor dit jaar eens kiezen voor een andere invulling van je PE-plan. Niet de focus op de traditionele onderwerpen, hoe veilig ook. Stap uit je comfortzone, verwerf controllersinzichten en kom tot verrassende ervaringen voor en vooral met je klanten. ‘Blijf je doen wat je deed, dan blijf je krijgen wat je kreeg’. Weet je je eigen bakens niet te verzetten, dan kun je er klanten ook niet mee helpen.

Jan de Kroon is organisatieadviseur en oprichter van de Improfin Groep.