Private equity en AI zetten accountancy onder spanning

Uit onderzoek van Wolters Kluwer blijkt dat 63% van de Nederlandse accountantskantoren openstaat voor private equity, terwijl een aanzienlijke minderheid de opmars van investeerders juist met scepsis bekijkt.

Een derde van de accountants, 33%, ziet private equity als een potentiële bedreiging voor de organisatie. Binnen die groep leeft vooral de zorg dat een sterkere focus op winstgevendheid ten koste kan gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook vrezen accountants een verschuiving naar kortetermijndenken, veranderingen in de bedrijfscultuur en mogelijke risico’s voor de professionele onafhankelijkheid. Veel respondenten verwachten dat private equity-eigendom leidt tot een overgang van een traditioneel, partnergedreven model naar een meer prestatiegerichte omgeving. Dat blijkt uit het rapport Future Ready Accountant 2025.

Spanning

De spanning tussen kapitaal en cultuur wordt versterkt door zorgen over autonomie en personeel. Een aanzienlijk deel van de accountants verwacht dat de invloed van externe aandeelhouders de beslissingsvrijheid binnen kantoren verkleint. Daarnaast signaleren respondenten dat medewerkers druk of weerstand kunnen ervaren wanneer investeerders toetreden. Botsende belangen tussen aandeelhouderswaarde, klantbelangen en professionele normen worden daarbij regelmatig genoemd.

Strategische voordelen

Tegelijkertijd erkennen veel kantoren de strategische voordelen van private equity. Extern kapitaal biedt ruimte voor investeringen in technologie, procesoptimalisatie en schaalvergroting. In een markt waarin digitalisering en efficiëntie steeds bepalender worden, kan private equity fungeren als katalysator voor innovatie. Een groot deel van de respondenten onderschrijft dat investeerders bijdragen aan technologische vooruitgang en vernieuwing van de bedrijfsvoering.

Automatisering

Die technologische dimensie is cruciaal, omdat artificiële intelligentie en automatisering het werk van accountantskantoren ingrijpend veranderen. AI ontwikkelt zich snel van experimentele toepassing tot structureel onderdeel van de dagelijkse praktijk. Kantoren gebruiken de technologie om workflows te automatiseren, analyses te versnellen en klantinteracties te verdiepen. Daarmee verschuift de focus van traditionele compliancewerkzaamheden naar advies en datagedreven dienstverlening.

Nieuwe adviesdiensten

Volgens het Future Ready Accountant Rapport 2025 investeren kantoren versneld in AI om efficiënter te werken en klanten meer strategische waarde te bieden. De technologie creëert ruimte voor nieuwe adviesdiensten en verandert de verwachtingen van klanten, die steeds vaker realtime inzichten en gepersonaliseerde ondersteuning verlangen. Cloudtechnologie vormt daarbij het fundament, doordat hybride en volledig cloudgebaseerde infrastructuren de inzet van AI en digitale klantomgevingen mogelijk maken.

Complexe regelgeving

Regelgeving blijft ondertussen een belangrijke factor in deze transitie. Complexe en snel veranderende wet- en regelgeving dwingt kantoren hun processen verder te standaardiseren en te digitaliseren. Investeringen in automatisering, AI en cyberbeveiliging worden daardoor steeds minder optioneel. De combinatie van technologische innovatie en externe investeringen maakt dat accountantskantoren zich strategisch opnieuw moeten positioneren in een markt waarin schaal, data en efficiëntie zwaarder wegen dan ooit.