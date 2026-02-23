‘Geen toename structureel misbruik turboliquidaties en gemiste belastinginkomsten’

Het kabinet deelt niet de analyse dat turboliquidaties in toenemende mate worden misbruikt om schuldeisers met lege handen achter te laten. Dat schreef staatssecretaris Rutte (JenV) eind vorige week in antwoord op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over berichtgeving rond plof-bv’s, spoorloze ondernemers en fraude bij bedrijfsbeëindigingen.

Volgens de staatssecretaris is het aantal turboliquidaties de afgelopen jaren juist gedaald. Waar in de periode 2019 tot en met 2021 jaarlijks circa 40.000 turboliquidaties plaatsvonden en in 2022 bijna 50.000, lag dat aantal in 2024 op ongeveer 33.000. Die daling houdt volgens het kabinet mogelijk verband met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties op 15 november 2023.

Rutte benadrukt dat niet kan worden vastgesteld in hoeveel gevallen sprake is van misbruik, omdat daar geen volledige cijfers over beschikbaar zijn. Wel is uit de praktijk bekend dat misbruik voorkomt. Turboliquidatie kan uitsluitend worden toegepast bij rechtspersonen, zoals bv’s en stichtingen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat tussen de 77 en 86 procent van de beëindigingen van rechtspersonen via turboliquidatie plaatsvindt. Volgens het kabinet is de relatieve snelheid en eenvoud van de procedure een belangrijke verklaring voor het veelvuldige gebruik.

De inschatting dat de Belastingdienst in tien jaar tijd 1,5 miljard euro aan inkomsten zou zijn misgelopen door turboliquidaties wordt door het kabinet niet herkend. Uit een eerder onderzoeksrapport van de Belastingdienst over de jaren 2016 tot en met 2019 blijkt dat van circa 1,9 miljard euro aan openstaande schulden bij bedrijfsbeëindigingen ongeveer 525 miljoen euro betrekking had op turboliquidaties. Dat een schuld openstaat betekent volgens het kabinet niet automatisch dat sprake is van fraude of misbruik, noch dat bij een andere beëindigingsvorm wel zou zijn betaald.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties

Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties zijn volgens de staatssecretaris al maatregelen genomen om misbruik tegen te gaan en schuldeisers beter te beschermen. Besturen van ontbonden rechtspersonen moeten sindsdien een financiële verantwoording opstellen en deponeren bij het handelsregister. Ook kan een bestuursverbod worden opgelegd, bijvoorbeeld bij het niet voldoen aan de verantwoordingsplicht of bij doelbewuste benadeling van schuldeisers.

Naar aanleiding van een evaluatieonderzoek door het WODC is de looptijd van de tijdelijke wet verlengd tot 15 november 2027. Daarnaast is een wetgevingstraject aangekondigd om de regeling structureel te verankeren. Daarbij wordt bezien welke aanvullende waarborgen wenselijk zijn, met het oog op een balans tussen laagdrempelige bedrijfsbeëindiging en het voorkomen van misbruik. Een nadere beleidsreactie wordt in het tweede kwartaal verwacht.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van gegevens in het handelsregister wijst de staatssecretaris op de wettelijke verplichting voor betrokkenen om juiste en actuele informatie aan te leveren. De Kamer van Koophandel heeft de bevoegdheid om gegevens te onderzoeken en te corrigeren. Bestuursorganen, waaronder de Belastingdienst, hebben bovendien een terugmeldplicht bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens. Het ministerie van Economische Zaken bereidt een wijziging van de Handelsregisterwet voor, waarmee onder meer de signaleringsmogelijkheden van de Kamer van Koophandel worden uitgebreid en de registratie van bestuursverboden wordt geharmoniseerd. Een bestuursverbod leidt tot weigering van nieuwe inschrijvingen gedurende de looptijd van het verbod.

Antwoorden Kamervragen over misbruik door turboliquidaties

Aanbieding ‘Eindrapportage onderzoekspilot naar Turboliquidaties’ Belastingdienst



