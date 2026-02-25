VNO-NCW en MKB-Nederland: kwijtschelding schulden dreigt nieuwe norm te worden

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen dat volledige kwijtschelding van schulden te vaak wordt toegepast in de schuldhulpverlening. In een position paper aan de Tweede Kamer stellen de organisaties dat ondernemers daar “de dupe van” zijn en dat kwijtschelding niet de nieuwe norm mag worden.

Aanleiding is de zogenoemde 5%-regeling, die sinds 2021 voorschrijft dat schuldenaren minimaal 5 procent van hun schuld moeten aflossen. Sinds 1 juli 2024 kan daarvan in uitzonderlijke situaties worden afgeweken. Volgens de ondernemersorganisaties gebeurt dat echter steeds vaker. Op basis van cijfers van de NVVK wordt inmiddels één op de drie schulden van natuurlijke personen volledig kwijtgescholden.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er op dat daarmee sprake van een verschuiving. ‘Dat maakt schuldhulp minder effectief, het is slecht voor de algemene betalingsmoraal, en het zijn ondernemers en mensen die wel hun schulden aflossen die daarvan de dupe zijn.’ Zij stellen dat nulaanbiedingen “nooit zonder enige voorwaarde de nieuwe norm” mogen worden. ‘Schuldhulpverlening kan alleen duurzaam werken als zij ook wederkerig is. Rechten voor en hulp aan mensen met schulden moeten gepaard gaan met duidelijke verplichtingen en waarborgen.’

CU-Kamerlid Don Ceder stelde onlangs al Kamervragen over de rechtmatigheid en wenselijkheid van het nulaanbod. ‘Die raken de kern van een fundamenteel spanningsveld: hoe houden we het schuldhulpverleningsstelsel sociaal én rechtvaardig?’

De NVVK reageert verbaasd op de oproep en plaatst kanttekeningen bij de interpretatie van de cijfers. Volgens de brancheorganisatie ligt het aandeel volledige kwijtscheldingen lager dan wordt gesuggereerd. Beleidscoördinator Joeri Eijzenbach benadrukt: “Let wel: iedereen die kan betalen, moet ook betalen.”

De ondernemersorganisaties pleiten er in de position paper voor om de 5%-regeling opnieuw als norm te bevestigen, met ruimte voor maatwerk in uitzonderlijke gevallen. Daarbij moet volgens hen sprake zijn van heldere criteria, duidelijke verplichtingen, intensieve begeleiding en verplichte nazorg om herhaling van schuldenproblematiek te voorkomen.