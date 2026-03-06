Dga strafbaar voor jarenlang niet doen van belastingaangiften, ondanks waarschuwing accountant

De rechtbank Amsterdam heeft een dga veroordeeld omdat hij jarenlang geen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting indiende. De man wees naar zijn accountants BDO en PwC en zijn CFO. Maar de rechtbank oordeelt dat hij zich als eigenaar en bestuurder zelf meer had moeten inspannen en controleren of de aangiften ook daadwerkelijk werden ingediend.

De bestuurder krijgt een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Zijn vennootschap moet daarnaast een geldboete van 25.000 euro betalen.

Jarenlang geen aangiften

De zaak draait om een vennootschap die een fiscale eenheid vormde met elf dochtermaatschappijen. Over de jaren 2018, 2020 en 2021 werd geen aangifte vennootschapsbelasting ingediend binnen de door de Belastingdienst gestelde termijnen. Ook de directeur-grootaandeelhouder (dga) zelf diende zijn aangifte inkomstenbelasting over 2019 niet tijdig in.

Volgens de rechtbank stond vast dat de Belastingdienst uitnodigingen, herinneringen en aanmaningen had gestuurd naar het bij de fiscus bekende postadres. Dat adres was in 2014 door de bestuurder zelf opgegeven. Hoewel de vennootschap later meldde dat bepaalde gegevens bij de Belastingdienst onjuist waren, werd nooit expliciet verzocht om wijziging van het postadres.

Daarom oordeelt de rechtbank dat de uitnodigingen tot het doen van aangifte rechtsgeldig zijn verzonden en dat de aangifteplicht gewoon bestond.

Waarschuwing van accountant

In het dossier speelt ook de rol van de betrokken accountantskantoren mee. Tot 2021 werd de onderneming bijgestaan door BDO. Dat kantoor waarschuwde in september 2021 dat het uitstel voor de aangifte vennootschapsbelasting 2018 bijna zou aflopen.

Kort daarna besloot de onderneming over te stappen naar PwC. De dga verklaarde dat die overstap plaatsvond omdat duidelijk was geworden dat niet aan de aangifteverplichtingen werd voldaan.

Volgens de rechtbank had de onderneming op dat moment snel moeten handelen. Toch duurde het nog tot februari 2022 voordat een overeenkomst met PwC werd gesloten. Uit de opdrachtbevestiging bleek bovendien niet dat PwC opdracht kreeg om de achterstallige aangiften vennootschapsbelasting op te stellen.

Een partner van PwC verklaarde dat het kantoor pas begin 2023 op de hoogte raakte van de achterstanden, toen de Belastingdienst daarover telefonisch contact opnam.

Verantwoordelijkheid bestuurder

De dga voerde aan dat de CFO verantwoordelijk was voor de financiële zaken en dat hij erop vertrouwde dat accountants en medewerkers de aangiften zouden verzorgen. De rechtbank gaat daar niet in mee.

Als enig aandeelhouder en bestuurder was hij volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de onderneming. Bovendien bleek uit het dossier dat hij betrokken was bij belangrijke fiscale beslissingen, zoals het beëindigen van de samenwerking met BDO en het onderhouden van contact met PwC.

De rechtbank concludeert daarom dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het door de vennootschap opzettelijk niet (tijdig) doen van aangiften vennootschapsbelasting.

Ook eigen aangifte te laat

Daarnaast diende de dga zijn eigen aangifte inkomstenbelasting over 2019 niet tijdig in. Hij ontving daarvoor een uitnodiging, herinnering en aanmaning op zijn huisadres. In de aanmaning stond 4 augustus 2021 als uiterste indieningsdatum.

Pas twee dagen later stuurde hij de stukken door naar de CFO met het verzoek om actie richting BDO. Daarna controleerde hij niet of de aangifte daadwerkelijk werd ingediend. Uiteindelijk gaf hij pas in de zomer van 2023 opdracht aan PwC om de aangifte alsnog op te stellen.

Volgens de rechtbank heeft hij daarmee bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de aangifte niet op tijd zou worden ingediend. Daarmee is sprake van voorwaardelijk opzet.

‘Onvoldoende prioriteit’

De rechtbank heeft niet de indruk dat de bestuurder bewust belasting wilde ontduiken. Wel blijkt volgens de rechters dat hij zijn fiscale verplichtingen “volstrekt onvoldoende prioriteit” heeft gegeven.

Het niet doen van aangiften bemoeilijkt volgens de rechtbank de mogelijkheid voor de Belastingdienst om aanslagen op te leggen en kan uiteindelijk leiden tot een hogere belastingdruk voor andere belastingplichtigen.

Uiteindelijk legde de Belastingdienst aanslagen vennootschapsbelasting op voor in totaal 561.732 euro. Voor de dga persoonlijk werd over 2019 een aanslag inkomstenbelasting van 294.383 euro vastgesteld.

De rechtbank houdt er bij de straf wel rekening mee dat de aangiften inmiddels alsnog zijn ingediend. Ook speelt mee dat de vennootschap in een parallelle strafzaak eveneens wordt veroordeeld.

Boete voor de vennootschap

In die zaak veroordeelt de rechtbank de vennootschap tot een geldboete van 25.000 euro voor het opzettelijk niet (tijdig) doen van aangiften vennootschapsbelasting over dezelfde jaren.

Hoewel de rechtbank ook hier geen aanwijzingen ziet voor doelbewuste belastingontduiking, heeft de onderneming volgens de rechters gedurende meerdere jaren nagelaten haar fiscale verplichtingen na te komen.

Daarmee heeft de vennootschap volgens de rechtbank bijgedragen aan het ondermijnen van de belastingmoraal.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2026:2274 en ECLI:NL:RBAMS:2026:2275



