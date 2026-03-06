Meer bedrijven rapporteren over genderbalans in de top, groei aandeel vrouwen in bestuur

Meer dan 4.000 Nederlandse bedrijven hebben opnieuw gerapporteerd over de man-vrouwverhouding in de (sub)top van hun organisatie. Uit deze rapportages blijkt dat het aandeel vrouwen in besturen van grote vennootschappen licht is gestegen, terwijl de groei bij raden van commissarissen stagneert.

Dat blijkt uit cijfers die zijn verzameld door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Bedrijven geven in hun rapportages inzicht in hun streefcijfers voor genderdiversiteit in de top en subtop en welke maatregelen zij nemen om die doelen te bereiken. De gegevens worden gepubliceerd in de SER Dataverkenner. De respons onder bedrijven is dit jaar hoger dan vorig jaar: 67,3 procent van de bedrijven leverde cijfers aan, tegen 63,5 procent een jaar eerder.

Meer vrouwen in besturen

Het aandeel vrouwen in de besturen van grote bedrijven is gestegen van 15,3 procent naar 17,3 procent. Daarmee is sprake van een groei van twee procentpunten. Bij raden van commissarissen is die groei echter tot stilstand gekomen. Eind 2024 lag het aandeel vrouwen daar gemiddeld op 26,1 procent. Dat is vrijwel gelijk aan de percentages in 2022 en 2023, toen het aandeel 26,2 procent bedroeg.

Financiële sector relatief divers

Binnen de financiële dienstverlening ligt het aandeel vrouwen in de top duidelijk hoger dan het landelijke gemiddelde. In besturen van financiële instellingen bedraagt het aandeel vrouwen 24,2 procent, tegenover 17,3 procent gemiddeld in Nederland.

Ook in de raad van commissarissen is het aandeel vrouwen in deze sector hoger. Waar landelijk gemiddeld 26,1 procent van de commissarissen vrouw is, ligt dat percentage in de financiële sector op 36,9 procent.

Genderdiversiteit blijft aandachtspunt

Volgens SER-voorzitter Kim Putters blijft inzet op genderdiversiteit belangrijk, ook in een periode waarin het onderwerp internationaal onder druk staat. “Ondanks de turbulente tijden waarin genderbalans en diversiteit en inclusie wereldwijd onder druk is komen te staan, toont het grotere responspercentage aan dat Nederlandse organisaties zich blijvend inzetten voor meer genderdiversiteit en een inclusieve werkomgeving. Die inzet is hard nodig, want we hebben iedereen nodig bij de uitdagingen waar ons land voor staat. Het streven is en blijft een werkvloer waar iedereen, ongeacht gender, achtergrond en geaardheid zich gehoord, gerespecteerd en veilig voelt en gelijke kansen krijgt om alle talenten te ontwikkelen. Dit is geen bijzaak, maar een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendig ondernemen en het realiseren van brede welvaart in Nederland.”

Minder volledig mannelijke besturen

Het aantal bedrijven zonder vrouwen in bestuur of raad van commissarissen neemt wel langzaam af. Toch bestaat nog altijd een groot deel van de topfuncties volledig uit mannen. Bij grote vennootschappen is 56 procent van de besturen nog uitsluitend mannelijk. Bij raden van commissarissen geldt dat voor 30,5 procent.

Volgens staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie Judith Tielen laten de cijfers zien dat verdere stappen nodig zijn. “Vrouwen en mannen doen niet voor elkaar onder als het gaat om kwaliteit in de top. Maar deze cijfers laten zien dat er nog een wereld te winnen is in het aantal vrouwen met een toppositie. Ik ga graag met veel betrokkenen aan de slag om de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen in onder meer werk te verbeteren.”

De cijfers zijn op 4 maart ook aangeboden aan Loes Mulder, secretaris-generaal bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Plan van aanpak blijft achter

Volgens de SER maken concrete plannen van aanpak een belangrijk verschil bij het realiseren van meer genderbalans. Toch beschikt nog niet elk bedrijf over zo’n plan. Eind 2024 had ongeveer vier op de tien bedrijven een door het bestuur goedgekeurd plan van aanpak om de gestelde ambities te bereiken.

Dat aandeel is sinds 2022 niet verder toegenomen. Volgens de SER is het daarom belangrijk dat meer bedrijven werk maken van een concreet beleid om de genderbalans in de top te verbeteren.

Meer informatie of vergelijken met andere sectoren? Kijk dan naar de SER Dataverkenner voor alle sectorcijfers.