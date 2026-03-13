Mismatch in werkcultuur belangrijke oorzaak van snelle uitstroom bij accountants

De accountancysector stuurt al jaren intensief op instroom van nieuwe professionals. Maar hoeveel kantoren weten eigenlijk of die instroom ook duurzaam is?

Volgens platform Finch Online vertrekt bij sommige kantoren meer dan een derde van de nieuw ingestroomde professionals binnen een jaar weer. Met een nieuw sectorspecifiek cultuuralgoritme wil Finch Online zichtbaar maken waar dat verschil ontstaat: in de manier waarop kantoren daadwerkelijk werken en samenwerken.

Finch Online introduceert een vernieuwd cultuuralgoritme, ontwikkeld in eigen beheer en specifiek afgestemd op de accountancysector. Het model is gebaseerd op praktijkervaringen uit de sector en inzichten van accountantskantoren en professionals die zich via het platform oriënteren op hun werkfit.

Daarnaast krijgt cultuur binnen de accountancy steeds nadrukkelijker aandacht vanuit beroepsorganisaties. Accountantskantoren moeten aantoonbaar maken dat zij actief werken aan cultuur en gedrag binnen hun organisatie. Bij de ontwikkeling van het vernieuwde Cultuurkompas heeft Finch Online nadrukkelijk rekening gehouden met deze kaders.

Het nieuwe model richt zich op concreet observeerbaar gedrag binnen accountantsorganisaties.

Van waarden naar werkcontext

Volgens initiatiefnemer Tanja Schreurs bleek een generiek waardenmodel onvoldoende voorspellend voor duurzame matches in de sector.

“We zien in de data dat autonomie de meest voorspellende factor is voor een duurzame match. Een professional die energie krijgt van zelfstandige besluitvorming loopt structureel leeg in een omgeving waar elke stap vooraf moet worden afgestemd. Andersom geldt hetzelfde. Dat is geen kwestie van goed of fout, maar van expliciet of impliciet.”

Tanja Schreurs werkt inmiddels bijna twintig jaar in de accountancysector en komt bij veel kantoren op de werkvloer. Vanuit haar adviespraktijk Kantoor Blauwdruk begeleidt zij accountantskantoren bij organisatieontwikkeling en leiderschap. Met Finch Online wil zij cultuur in de accountancy explicieter en bespreekbaar maken, zodat kantoren gerichter kunnen sturen op duurzame instroom en ontwikkeling van professionals.

Het vernieuwde algoritme vertaalt cultuur naar gedragsindicatoren rond autonomie, leiderschapsconsistentie, samenwerken en aanspreekbaarheid, structuur en voorspelbaarheid en veranderbereidheid.

Uitstroom als signaal van mismatch

Uit een inventarisatie onder kantoren tussen 50 en 300 FTE blijkt dat in sommige organisaties meer dan 30% van de nieuw ingestroomde professionals binnen één jaar weer vertrekt.

“Wanneer meer dan 30% van nieuw ingestroomde professionals binnen een jaar weer vertrekt, is dat een duidelijke mismatch in werkcontext. En daar kun je wel op sturen, mits je die context meetbaar maakt.”

Volgens Schreurs vraagt dit om een andere benadering van instroom en behoud in de sector.

Inzicht voor kantoren en professionals

Het model maakt zichtbaar op welke onderdelen een professional en een kantoor overeenkomen en waar mogelijke spanningsvelden liggen.

“Wij laten kantoren en professionals niet alleen zien of ze matchen, maar waarop ze matchen, verdeeld over vijf concrete cultuurthema’s. Juist op de verschillen zit de stuurinformatie.”

Voor professionals biedt het algoritme inzicht in hun persoonlijke werkfit.

“Professionals maken hun keuze nog te vaak op naam en faam of arbeidsvoorwaarden. Maar de vraag die je jezelf eigenlijk moet stellen is: hoe werk ik het liefste? Hoeveel beslisruimte heb ik nodig? Hoe voorspelbaar moet mijn leidinggevende zijn? De juiste keuze voor een werkgever begint bij inzicht.”

Kantoren

Kantoren die Finch al gebruikten als platform om werkgevers en professionals te matchen, krijgen met het vernieuwde model meer inhoudelijke verdieping. Naast het matchen laat het model nu ook zien waar die match precies ontstaat.

Een aantal accountantskantoren maakt inmiddels gebruik van het nieuwe model om hun werkcultuur inzichtelijk te maken en bewuster te sturen op duurzame instroom. Onder meer Blömer, Joanknecht, Eshuis en OOvB hebben hun cultuurprofiel via Finch inzichtelijk gemaakt.

Aansluiting bij kwaliteitskaders

Bij de ontwikkeling is nadrukkelijk rekening gehouden met de kaders die beroepsorganisaties stellen aan externe cultuuronderzoeken. Daarmee kan het model niet alleen worden ingezet voor instroom en behoud, maar biedt het kantoren ook handvatten om cultuur en gedrag binnen de organisatie concreter te bespreken en te ontwikkelen.

Het vernieuwde cultuuralgoritme gaat 13 maart live via Finch Online.

Meer informatie: finchonline.nl