Kritiek op hogere Aof-premie groeit ondanks miljardenbuffer

Werkgevers en werknemers zetten vraagtekens bij het kabinetsplan om de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verder te verhogen, terwijl in het fonds inmiddels een reserve van circa 39 miljard euro zit. Dat leidt tot groeiende onvrede bij onder meer gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbond FNV, zo meldt de NOS in een nieuwsbericht.

De Aof-premie, die werkgevers afdragen over het loon van werknemers en waaruit onder meer WIA-uitkeringen worden betaald, is de afgelopen jaren fors opgelopen. Dit jaar ligt die premie rond de 7,6 procent. Omdat de premie-inkomsten al jaren hoger zijn dan de uitgaven, is het vermogen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds sinds 2017 sterk toegenomen.

VNG en FNV kritisch

Volgens betrokken partijen gebruikt het kabinet de premie inmiddels niet alleen meer voor arbeidsongeschiktheidslasten, maar ook om gaten elders op de begroting te dichten. In de voorjaarsnota is opnieuw een premiestijging opgenomen om tegenvallende zorguitgaven op te vangen. Eerder werd in het coalitieakkoord al een verhoging aangekondigd om een deel van de hogere defensie-uitgaven te financieren.

Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) leidt dat tot onbegrip. Gemeenten verwachten dat alleen al de premiestijging voor de zogenoemde vrijheidsbijdrage hen 34 miljoen euro extra kost. De VNG noemt de verhouding tussen premie-opbrengsten en uitgaven ‘enorm uit de pas gelopen’ en hoopt het kabinet via bestuurlijk overleg te bewegen van verdere verhogingen af te zien.

Ook vakbond FNV is scherp in haar kritiek. De bond spreekt van een ‘oneigenlijke belasting’ en zelfs van een ‘verstopte spookbelasting’, omdat premieopbrengsten volgens haar worden ingezet voor andere politieke doelen dan waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld zijn. Tegelijkertijd stoort het de vakbond dat het kabinet kijkt naar bezuinigingen op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Massaclaim

Intussen hebben circa 2500 werkgevers zich aangesloten bij een massaclaim tegen de Belastingdienst om volgens hen te veel betaalde Aof-premies van de afgelopen jaren terug te vorderen. Enkele gemeenten doen daaraan mee. De VNG sluit zich daar als koepelorganisatie niet bij aan, omdat zij als overheidsorganisatie niet juridisch tegenover de rijksoverheid wil staan.

Bron: NOS