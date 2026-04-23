Een trusted advisor met wortels in de accountancy

Al ruim veertig jaar is Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) een gewaardeerd trusted advisor van talrijke mkb-bedrijven. Het adviesbureau begeleidt ondernemers in het hele land op het gebied van strategie, overname en financiering.

Verdeeld over negen regio’s zijn momenteel zo’n vijftig adviseurs op franchisebasis aangesloten bij het landelijk opererende adviesbureau. “Onze partners werken daar waar nodig ook samen met partners in een andere regio, omdat klanten soms op meerdere plekken zijn gevestigd. Dat is een voordeel van onze landelijke dekking”, zegt directievoorzitter Peter Knuvers. Door hun verschillende achtergronden en specialisaties kunnen partners bovendien op elkaar terugvallen als er specifieke kennis nodig is. Daarnaast werken de partners van CM&P in voorkomende gevallen samen met experts op andere gebieden, zoals fiscalisten, juristen en accountants.

Focus op middenmarkt

Doelstelling van CM&P is binnen nu en drie à vier jaar te groeien naar zeventig partners, een stevige omzetgroei en een groter klantenaandeel in de middenmarkt te realiseren. Dit zijn de grotere mkb-bedrijven met een omzet tussen 5 en 50 miljoen euro en met 15 tot 150 medewerkers, verduidelijkt Knuvers. “Wij vinden het belangrijk dat er een DGA aan het stuur zit, die is namelijk onze klant. Degene met wie we een duurzame band willen opbouwen.” CM&P zet met name in op kwalitatieve groei van de organisatie en haar klantenbestand. Dat is belangrijker dan kwantiteit.

Ongeveer de helft van de dienstverlening van CM&P betreft het begeleiden van tweehonderd tot driehonderd bedrijfsovernames op jaarbasis. Knuvers: “Door onze ervaring en expertise doorgronden wij complexe vraagstukken snel en komen we direct tot de kern. Regelmatig belt een bevriend accountantskantoor een partner van CM&P om een klant te ondersteunen bij een bedrijfsovername, een complexe financiering of bij strategieontwikkeling. Anderzijds schakelen onze partners geregeld een accountant in bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van de administratie of om een verklaring te geven bij de cijfers. Wij doen alles ten faveure van onze klanten.”

De CM&P-dienstverlening bestaat verder uit het begeleiden bij strategieontwikkeling (circa 30 procent van alle werkzaamheden), complexe financieringen (circa 10 procent) en overige zaken (circa 10 procent). Onder de laatste categorie valt onder meer de betrokkenheid als deskundige bij het hoger of wetenschappelijk onderwijs in het kader van kennisdeling.

Ondernemend en betrokken

Met zijn partnerstructuur onderscheidt CM&P zich van veel andere adviesbureaus. Een partner is zelfstandig ondernemer; de risico’s zijn voor eigen rekening, met de aantekening dat deze risico’s worden beperkt doordat de partners opereren onder dezelfde vlag en formule. Een kandidaat-partner doorloopt een uitgebreid toetredingstraject, waaruit moet blijken of hij of zij beschikt over de juiste kwaliteiten en het juiste DNA.

Een CM&P-partner is ondernemend, betrouwbaar en betrokken, toont oprechte interesse in een klant en bouwt daarmee een persoonlijke band en duurzame relatie op. Een meerwaarde hierbij is als hij of zij snapt wat een ondernemer drijft, waar hij niet van slaapt of juist blij van wordt.

Naast de klant

Bij alle partners hangt de partnercode van Claassen, Moolenbeek & Partners, met twaalf belangrijke gedragsregels, aan de muur. Knuvers: “Wij zeggen altijd: als het goed is voor de klant, dan is het ook goed voor ons. Het liefst staan wij ‘levenslang’ naast ondernemers, onze klanten. De ene keer gaat het om strategieontwikkeling, de andere keer is er financiering nodig. We kunnen onze dienstverlening dus heel goed inzetten bij klanten en zijn in staat gedurende de levensloop van een onderneming alle bedrijfskundige vraagstukken te tackelen.”

Daarnaast is de onafhankelijke rol van een partner cruciaal. CM&P-partners zijn niet gebonden aan welke partij dan ook. “Wij moeten kwaliteit leveren. Is een klant toch ontevreden, dan kan hij morgen van ons af. Andersom kunnen wij ook zeggen dat we ermee stoppen als een klant niet bij ons past. Deze onafhankelijkheid vinden wij heel belangrijk.”

Schaalvergroting

In de accountancy spelen jaarlijks tientallen fusies en overnames. Minder kwetsbaarheden in de organisatie is een van de voordelen van schaalvergroting. Dit kan een risico zijn als het doel alleen is om te groeien. Bijvoorbeeld als private equitypartijen in mkb-bedrijven stappen alleen om een rendementsgroei te realiseren.

Knuvers: “We zien daarnaast ontwikkelingen dat private equitypartijen juist kiezen voor strategische en langdurige groei, een ambitie die ook bij ons past. Als partijen vooral focussen op middellangetermijnexits met hoge rendementen, helpt het niet in alle gevallen om duurzame groei te realiseren. Wij geven als CM&P de voorkeur aan een duurzaam en langdurig verdienmodel. Ik noem dit kwalitatieve groei.”

De relatie van CM&P met accountantskantoren is een logisch gevolg van de werkzaamheden die zij uitvoeren. Knuvers: “Onze dienstverlening en die van accountants is complementair. De accountant zou je ook kunnen typeren als trusted advisor. Wij kijken vooruit en zijn bezig met strategische groei. Bijvoorbeeld als het gaat om een overname of complexe financieringsvraagstukken. Dat werk doen accountants niet.”

Vruchtbare samenwerking

Accountants en CM&P houden zich bezig met dezelfde doelgroep, maar van concurrentie is volgens Knuvers geen sprake. In de praktijk verwijzen CM&P-partners en accountants juist heel vaak klanten naar elkaar door. Dit toont aan dat beide partijen in elkaars verlengde opereren. Alleen als een accountantskantoor zelf corporate finance in huis heeft, zal het minder snel naar CM&P verwijzen. “Er is een vruchtbare samenwerking tussen accountants en ons”, besluit Peter Knuvers.

Tekst: Rudi Hofman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.