Kamer kiest voor behoud KIA en uitstel vrachtwagenheffing

De Kamer stemde vlak voor het voorjaarsreces over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de energiecrisis te bezweren. Daarbij is gekozen voor het blokkeren van de voorgestelde versobering van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) én een zo snel mogelijke verlaging van de vrachtwagenheffing. Een motie van SGP-Kamerlid Flach daarover werd aangenomen. De dekking daarvoor moet komen uit “een ondoelmatige regeling binnen de werkkostenregeling, zoals de gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten”. Dan gaat het om belastingvrije vergoedingen voor een sportabonnement of een kerstpakket.

De vrachtwagenheffing stond gepland voor 1 juli en bepaalt dat vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometer, op basis van gewicht en uitstoot. Omdat de transportsector nu gebukt gaat onder de hoge brandstofprijzen wil de Kamer een verlaging. Bovendien komt er uitstel: een motie van PVV en JA21 om de regeling op te schuiven naar 1 januari 2027 is ook aangenomen.

Maximum op prijsstijgingen aan de pomp

De Kamer wil ook dat alsnog wordt onderzocht of het maximeren van het aantal verhogingen van de benzineprijzen mogelijk is. Er moet ook opheldering komen over het al dan niet verlagen van de btw op openbaar vervoer per 1 juli: in het debat gaf de minister aan dat dat niet mogelijk is, terwijl eerder in een brief het tegenovergestelde is beweerd.