FIOD: dividendstripping, witwasbestrijding en datagedreven opsporing

De FIOD wil financiële en fiscale criminaliteit gerichter aanpakken. In het jaarverslag 2025 kondigt de opsporingsdienst een omslag aan naar zogenoemd ‘thema- en fenomeengericht werken’ op basis van intelligence, data-analyse en patronen binnen specifieke fraudevormen.

De FIOD leverde in 2025 in totaal 424 processen-verbaal aan bij het Openbaar Ministerie. De dienst legde voor ruim €152 miljoen beslag en realiseerde bijna 957.000 directe opsporingsuren. Witwassen en fiscale delicten namen daarbij het grootste deel van de capaciteit in beslag.

Interventiestrategie

De FIOD benadrukt dat het strafrecht steeds meer onderdeel wordt van een bredere interventiestrategie. Daarbij wordt samengewerkt met onder meer de Belastingdienst, AFM, DNB, FIU-Nederland en buitenlandse opsporingsdiensten. Het doel is niet alleen het vervolgen van individuele fraudeurs, maar vooral het verstoren van complete criminele systemen.

Dividendstripping centraal

Een van de belangrijkste dossiers in 2025 was dividendstripping. Volgens de FIOD blijft dit een belangrijk aandachtspunt vanwege de omvang en internationale complexiteit van de fraude. De opsporingsdienst noemt 2025 een mijlpaaljaar, omdat in een van de onderzoeken twee banken akkoord gingen met OM-strafbeschikkingen. Eén van de betrokken organisaties betaalde een boete van €101 miljoen wegens opzettelijk onjuist ingediende aangiften vennootschapsbelasting. Daarnaast leidde de publiciteit rond de onderzoeken ertoe dat andere financiële instellingen verzoeken tot vermindering van dividendbelasting introkken. Volgens de FIOD leverde dat de schatkist honderden miljoenen euro’s op.

De FIOD benadrukt dat de aanpak van dividendstripping alleen mogelijk is door intensieve samenwerking tussen Belastingdienst, AFM, DNB, FIU-Nederland, het Functioneel Parket en internationale partners zoals Europol en de OESO. Ook wijst de dienst op het geactualiseerde FEC-kennisdocument Dividendstripping, bedoeld om de gezamenlijke aanpak te versterken.

Wwft en verdachte transacties

Opvallend in het jaarverslag is ook de verdere professionalisering van de verwerking van verdachte transacties. De FIOD werkte in 2025 intensief samen met FIU-Nederland, politie en het Functioneel Parket in het project Ketenversterking verdachte transacties. Volgens de FIOD worden verdachte transactiedossiers inmiddels gerichter verdeeld over opsporingsdiensten en beter bruikbaar gemaakt voor strafrechtelijke onderzoeken. De samenwerking moet leiden tot snellere signalering van witwasconstructies en criminele geldstromen.

Daarbij noemt de FIOD expliciet het fenomeen ‘criminele derdenbetalingen’, waarmee geldstromen worden verhuld. De kennisdeling tussen FIU en FIOD leidde volgens het jaarverslag tot uitgebreidere en beter inzetbare dossiers. De FIOD benadrukt bovendien dat banken binnen publiek-private samenwerkingen een grotere rol spelen bij het aanscherpen van analyses en transactiemonitoring.

BPM-fraude: aparte aanpak

Nieuw is verder dat BPM-fraude sinds 2025 als afzonderlijk fenomeen is opgenomen in het Handhavingsarrangement van de FIOD. Volgens de FIOD gaat het om fraude bij de import van luxeauto’s, waarbij via vervalste taxatierapporten, fictieve schade of gemanipuleerde kilometerstanden te weinig belasting wordt betaald. De opsporingsdienst werkt inmiddels met speciale fenomeenbehandelplannen om niet alleen individuele fraudeurs aan te pakken, maar ook de achterliggende structuren en betrokken netwerken in beeld te krijgen. In een dubbelinterview in het jaarverslag stellen FIOD en Functioneel Parket dat het jaarlijks om honderden miljoenen euro’s gaat. Daarbij wordt expliciet gewezen op georganiseerde groepen taxateurs die volgens de opsporingsdiensten betrokken zijn bij onjuiste taxaties.

Datagedreven opsporing groeit

Een bredere ontwikkeling is dat de FIOD steeds meer inzet op intelligence en data-analyse. De opsporingsdienst wil verbanden leggen tussen meldingen van toezichthouders, verdachte transacties, buitenlandse signalen en opsporingsonderzoeken. De FIOD noemt intelligence inmiddels het ‘kompas’ van de opsporing. Strafrechtelijke onderzoeken moeten voortaan vooral worden ingezet waar zij de grootste maatschappelijke impact hebben. Daarbij verschuift de focus volgens de dienst van losse zaken naar het begrijpen van “criminele systemen”. Informatie uit onderzoeken wordt teruggekoppeld aan toezichthouders en private partijen, zodat zij risico’s beter kunnen detecteren.

Zorgen

Tegelijkertijd waarschuwt de FIOD voor de snel groeiende hoeveelheid digitale gegevens in onderzoeken. Niet alleen telefoons en laptops, maar ook complete servers worden tegenwoordig in beslag genomen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het verschoningsrecht van advocaten, notarissen en artsen. Vertrouwelijke communicatie moet vooraf uit datasets worden gefilterd voordat rechercheurs de gegevens mogen gebruiken. Volgens de FIOD vraagt dat veel capaciteit en specialistische kennis.