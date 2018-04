Optimaal online: 7 weetjes over de kolommenbalans

Als er één ding is waaraan je in Twinfield direct de accountant herkent, dan is dat zijn vaste tegel voor de kolommenbalans. Jij hebt ‘m vast ook. Als accountant ‘denk’ je vaak in een kolommenbalans. Daarin herken je de basis van je vak, precies zoals je het geleerd hebt. En er zijn nu eenmaal dingen waar je niet aan moet tornen en dit is er zo een. Daarom koesteren we de kolommenbalans in Twinfield.

Met de kolommenbalans in Twinfield kun als accountant precies dát doen wat je graag wílt kunnen doen, maar dan makkelijker. In deze blog 7 weetjes over de kolommenbalans die je misschien nog niet kende.

7 slimmigheden van de kolommenbalans in Twinfield

In de kolommenbalans komt alles samen. Een ondernemer heeft er vaak niet veel mee, maar voor jou als accountant is de kolommenbalans vaak het mooiste overzicht dat je van een administratie kunt hebben. Mooi omdat die functioneel is. Daarom zijn we in Twinfield van de look & feel van de kolommenbalans afgebleven en hebben we er uitsluitend wat slimmigheden aan toegevoegd. Met maar één doel: het werk voor jou als accountant makkelijker maken. Efficiënter maken. Zodat het zonder opsmuk je thuisbasis blijft. Ontdek hier hoe je 7x je voordeel doet met onze kolommenbalans.

Vanuit de kolommenbalans in Twinfield, kun je:

1. Inzoomen naar het grootboek

Vanuit de kolommenbalans kun je direct inzoomen naar het grootboek en de mutaties om precies te kunnen zien waar een transactie betrekking op heeft (zie afbeelding 1).

2. Kolommenbalans-layout aanpassen

In Twinfield kun je zelf de kolommenbalans aanpassen door bijvoorbeeld een kolom aan het rapport toe te voegen zoals de kolom ‘Voorafgaande Journaalposten‘ (VJP’s). Lees in de blog ‘Digitale jaarsuppletie vanuit Twinfield‘, hoe je een kolom aan een bestaand rapport toevoegt.

3. Boekingen aanpassen

Vanuit de kolommenbalans kun je ook waar nodig boekingen direct aanpassen (zie afbeelding 1). Dit kan ook handig en snel in één keer met het totaal van de grootboekkaart.

4. Bedragen over perioden verdelen/overboeken

Je vindt hier ook de transitorische posten terug zodat je rechtstreeks vanuit de kolommenbalans een bedrag over periodes kunt spreiden (zie afbeelding 1). Zowel vooruit in de tijd, als met terugwerkende kracht. En, zowel periodieke vaste bedragen, als een bepaald totaalbedrag gelijkmatig verdeeld over x-aantal periodes.

5. Subadministraties uitklappen en doorklikken

De kolommenbalans kun je ook weergeven met de details van geselecteerde subadministraties (zie afbeelding 2). Zo kun je bijvoorbeeld zien bij welke debiteuren precies het te vorderen totaalbedrag uitstaat. En kun je doorklikken naar de betreffende debiteuren om te kijken welke facturen het betreffen.

6. Kolommenbalansen van meerdere administraties naast elkaar zetten

Een groot voordeel van de kolommenbalans in Twinfield is verder, dat je de kolommenbalansen van verschillende administraties naast elkaar kunt zetten. Van bijvoorbeeld alle bv’s of andere rechtspersonen die onder een en hetzelfde concern vallen. Zo heb je een goed overzicht van alle cijfers van het concern (zie afbeelding 2).

In het verlengde hiervan, kun je bovendien eenvoudig boekingen maken door ze van de ene administratie (bronadministratie) rechtstreeks te boeken in een andere administratie (doeladministratie). Waarbij de mutaties op de rekening-courant automatisch worden bijgewerkt en je zo eenvoudig kunt consolideren.

7. Kolommenbalans opvragen per regime

Als je werkt met de functionaliteit van meerdere regimes, dan kun je de kolommenbalans per regime opvragen (zie afbeelding 2).

Albert van Ruijven-Rojek is senior advisor bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands