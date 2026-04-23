Met waardebepalingen bedrijfsadvies dichter bij de ondernemer

Inzicht in de bedrijfswaarde of hoe die waarde kan worden beïnvloed door de ondernemer, is essentieel voor verkoop, opvolging, financiering of investeringsbeslissingen. Volgens Floris Hoedjes, CCO van ValuePartner, komen dergelijke vraagstukken vaak terecht op het bord van de accountant, boekhouder of fiscaal adviseur die de ondernemer ondersteunt bij dit soort strategische beslissingen. “In de praktijk blijkt het opstellen van een goed onderbouwde bedrijfswaardering een complexe en tijdsintensieve klus voor deze financieel professionals. Om hen daarbij te ondersteunen, hebben wij in nauwe samenwerking met erkende waarderingsspecialisten ValuePartner ontwikkeld.”

Toekomstige waarde

ValuePartner is een online waarderingstool gebaseerd op de DCF‑methode. Met de SaaS-oplossing kan de adviseur binnen een uur een volledig onderbouwde bedrijfswaardering uitvoeren, inclusief waarderingsrapport. Hoedjes: “Waardebepaling gebeurt nog te vaak aan de hand van de EBITDA-multiplemethode. Als benchmark is dat interessant, maar dat is geen onderbouwde waardering. Het zegt namelijk vooral iets over de sector en niet over een individueel bedrijf. Bovendien kijk je daarbij puur naar het verleden om de waarde te bepalen. “Ons model gebruikt de Adjusted Present Value (APV)-methode in combinatie met de build-upmethode om de rendementseis te bepalen. Dit is een vorm van Discounted Cashflow (DCF), waarbij we de waarde van een onderneming bepalen op basis van de verwachte toekomstige kasstromen. We kijken daarbij naar factoren zoals groeiverwachtingen, de restwaarde na de prognoseperiode en het minimale rendement dat investeerders verwachten.”

Eerste aanspreekpunt

De economische trend is duidelijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de ondernemers binnen vijf jaar zijn of haar bedrijf wil verkopen, maar tegelijkertijd vaak geen goed beeld heeft van de waarde ervan. Dat biedt accountants een uitgelezen kans, vindt Hoedjes. “De accountant is vaak het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer. Met onze oplossing is het eenvoudiger waardering en waardeontwikkeling structureel onderdeel te maken van het klantgesprek. De uitkomsten kunnen worden ingezet voor periodiek overleg, financiële kansen en risico’s bespreekbaar maken en als vertrekpunt bij acquisitie of het versterken van klantrelaties. Het helpt de accountant om samen met de ondernemer te werken aan waardegroei”, benadrukt Hoedjes. Tegelijkertijd biedt het kantoren de mogelijkheid nieuwe dienstverlening op te zetten in een markt waar traditionele accountantstaken sterk onder druk staan onder invloed van automatisering en AI.

Waardeoptimalisatie

De tool maakt inzichtelijk welke factoren het meest bepalend zijn voor de toekomstige waarde van een onderneming. Het brengt onder meer afhankelijkheid van klanten en leveranciers, de rol van directie, spreiding van activiteiten, toetredingsbarrières, het trackrecord en de schaalbaarheid van de organisatie helder in kaart. Deze waardedrijvers vormen een concreet startpunt voor structurele verbetertrajecten, waarbij de accountant samen met de ondernemer gericht kan optimaliseren en stap voor stap kan werken aan waardegroei. Dat maakt adviesgesprekken sterker, toekomstgerichter en aantoonbaar waardevoller voor de ondernemer.

De waarderingsmethodiek in de tool ligt vast en alle parameters zijn vooraf ingevuld met doordachte instellingen. Tegelijk biedt het volop maatwerk: gebruikers kunnen parameters eenvoudig aanpassen aan de specifieke casus. “We maken waardebepaling en waardegroei‑advies toegankelijk, efficiënt en betaalbaar”, zegt Hoedjes. “Onze tool vervangt niet de financieel specialist, maar is een krachtig hulpmiddel voor accountants, M&A‑adviseurs, corporate-finance professionals en administratiekantoren.”

Scenario’s en aannames

Alle invoer en resultaten komen overzichtelijk samen in een dashboard en kunnen direct worden gedownload als professioneel waarderingsrapport. Dankzij consistente berekeningen en actuele markt‑ en sectorcijfers wordt het risico op menselijke fouten aanzienlijk kleiner. Door de scenario’s en aannames helder zichtbaar te maken, ontstaat er een transparant proces. “De accountant kan samen met de ondernemer verschillende scenario’s, marges of investeringsplannen doorrekenen en de impact meteen laten zien”, legt Hoedjes uit. “Dat zorgt voor meer interactie en voor waarderingen die begrijpelijk en makkelijk zijn te accepteren.”

ValuePartner is beschikbaar als white-labeloplossing, zodat kantoren de tool en het waarderingsrapport volledig kunnen personaliseren met hun eigen logo en contactgegevens. Dat zorgt voor een meer professionele uitstraling richting klanten. Hoewel de tool intuïtief is ontworpen, kunnen gebruikers rekenen op uitgebreide ondersteuning en begeleiding tijdens de onboarding en het dagelijks gebruik. Hoedjes: “Na een paar keer invullen, weten de meeste gebruikers precies hoe het werkt. Maar we zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen.”

Samen met klanten

De tool wordt continu voorzien van actuele marktdata, onder andere van het Centraal Bureau voor de Statistiek en diverse grootbanken. Die focus op actualiteit sluit naadloos aan bij de manier waarop de waarderingstool wordt doorontwikkeld. “Gebruikersfeedback vormt vanaf het begin een structurele bron van verbeteringen. We kunnen niet alles tegelijk doorvoeren, maar veel suggesties pakken we direct op en andere plaatsen we op de backlog. Die betrokkenheid maakt het product alleen maar beter. We bouwen de tool namelijk niet voor onszelf, maar voor accountants en hun klanten. Want uiteindelijk moeten ondernemers kunnen werken aan hun bedrijf in plaats van in hun bedrijf”, besluit Hoedjes enthousiast.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.