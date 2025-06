Boekhoudlandschap sterk gefragmenteerd, softwarekampioen ontbreekt (nog) in Europa

Het Europese boekhoudlandschap is sterk gefragmenteerd, ook ontbreekt een duidelijke softwarekampioen. Dit blijkt uit onderzoek dat Chift, een Belgisch softwarebedrijf, onder ruim zeshonderd bedrijven hield over hun boekhouding, softwaregebruik, gedrag en verwachtingen voor de toekomst.

Chift hield voor dit onderzoek onder meer een enquête onder eigenaars, CEO’s of CFO’s van bedrijven met tussen de 11 en 500 medewerkers, in vier verschillende landen: Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Het Belgische softwarebedrijf wilde hiermee meer inzicht te krijgen in actuele trends voor boekhoudsoftware- en technologie en aanbevelingen te kunnen doen.

Digitalisering en AI

Tot tien jaar geleden vertrouwde het mkb altijd op handmatige processen, maar de afgelopen jaren is er door digitalisering, de opkomst van AI-tools en veranderende regelgeving zoals de uitrol van verplichte e-facturatie in Europa, een grote verandering geweest. Deze transformatie is ook zichtbaar in de snelle groei van de markt voor boekhoudsoftware, die naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 18,7 procent zal kennen van 2022 tot 2028. Maar hoewel al deze innovaties en softwaretools bedrijven helpen efficiënter te werken, leiden ze ook tot fragmentatie.

Geen Europese nummer één

Dit blijkt dan ook uit het onderzoek: het Europese boekhoudlandschap is namelijk sterk gefragmenteerd. Het beroep van accountant wordt in elk land anders bekeken, met grote verschillen in regelgeving, marktstructuur, beloning en zelfs in de definitie van het beroep. Dit heeft op zijn beurt invloed op het gebruik van boekhoudsoftware. Mede daardoor is er dus geen nummer één in Europa. Waar in de Verenigde Staten QuickBooks een veelgebruikte boekhoudoplossing, noemden de 607 gevraagde mkb-bedrijven meer dan zestig verschillende oplossingen.

Bovendien gebruikt ruim zeventig procent meerdere tools om hun financiën te beheren, waarbij veertig procent wist te melden dat integratiemogelijkheden van hun huidige software onvoldoende zijn. Ook bleek uit onderzoek dat 45 procent het afgelopen jaar van software wisselde en een aanzienlijk deel overweegt dit het komende jaar te doen, vanwege de wens naar betere functies.

Nederland

Opvallend is dat Nederland een van de meest digitaal geavanceerde markten van Europa is, met technologisch vooruitstrevende midden- en kleinbedrijven en een sterke belangstelling voor moderne financiële tools. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een belangrijke fintech-hub is en dat Nederlandse boekhouders een meer adviserende rol vervullen, terwijl de meeste bedrijven de dagelijkse boekhouding intern beheren. Dit beïnvloedt de vraag naar software: de voorkeur gaat uit naar gebruiksvriendelijke, intern te bedienen tools, met hoge verwachtingen op het gebied van integratie en automatisering.



Wil je meer weten?

Chift interviewde niet alleen meer dan 600 mkb-bedrijven, maar verrijkte het rapport ook met inzichten van onder meer Visma, Mollie, Sequoia, Pleo en Agicap.

Wat je kunt verwachten:

– Hoe API-integraties het nieuwe groeimiddel zijn geworden

– Hoe lokale kampioenen als Exact het verschil maken

– Wat mkb’s verwachten van hun boekhoudsoftware anno 2025

– De impact van verplichte e-facturatie op de markt

