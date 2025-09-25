Groeipad in de samenstelpraktijk: van gevorderd assistent naar client manager

De samenstelpraktijk is volop in beweging. Waar het werk vroeger draaide om jaarrekeningen en fiscale aangiften, verschuift de focus steeds meer naar klantadvies en procesverbetering. Ondernemers verwachten niet alleen correcte cijfers, maar ook inzicht in hun bedrijfsvoering en toekomst. Dat maakt de rol van accountantskantoren veelzijdiger én biedt professionals volop doorgroeimogelijkheden.

Een veelgekozen pad is de stap van gevorderd assistent naar client manager. Die route is niet alleen interessant voor accountants in spe, maar ook voor kantoren die hun talenten willen behouden en verder ontwikkelen.

Van vaktechniek naar verantwoordelijkheid

Als gevorderd assistent ligt de nadruk nog sterk op de inhoud: dossiers samenstellen, aangiften opstellen en afwijkingen signaleren. In deze fase groeit de vaktechnische zekerheid, terwijl de eerste klantcontacten ontstaan. Bij kleinere mkb-kantoren gebeurt dat vaak sneller: daar schuif je al vroeg aan bij klantgesprekken. Bij grotere organisaties is de leercurve soms minder steil, maar krijg je meer diepgang in complexe dossiers of internationale structuren.

Langzaam verschuift het werk van puur uitvoerend naar regie en review. Je kijkt niet alleen naar je eigen werk, maar beoordeelt ook dossiers van collega’s, bewaakt de planning en hebt vaker rechtstreeks contact met klanten. Dat is het moment waarop professionals ontdekken of ze energie halen uit coördinatie en klantrelaties.

De sprong naar client manager

Als client manager draait het om het totaalplaatje. Je bent het eerste aanspreekpunt voor een eigen klantenportefeuille, bewaakt de kwaliteit en zorgt dat deadlines gehaald worden. Maar minstens zo belangrijk: je bouwt aan vertrouwen en ziet advieskansen.

Waar een gevorderd assistent vooral focust op “kloppende cijfers”, gaat de client manager een stap verder: “Wat betekenen die cijfers voor de ondernemer?” Denk aan financieringsvraagstukken, fiscale optimalisatie of digitalisering van administratieve processen. In mkb-praktijken betekent dit vaak een breed palet aan onderwerpen, terwijl in grotere kantoren de rol zich juist kan toespitsen op specifieke klantsegmenten of sectoren.

Voorbeelden uit de praktijk

Het mkb-kantoor in Hillegom : een gevorderd assistent schuift daar al snel aan bij een klantgesprek, en groeit door naar een rol waarin hij of zij zelfstandig kleine klanten begeleidt. Zo ontwikkel je communicatieve vaardigheden én leer je commerciële kansen herkennen.



: een gevorderd assistent schuift daar al snel aan bij een klantgesprek, en groeit door naar een rol waarin hij of zij zelfstandig kleine klanten begeleidt. Zo ontwikkel je communicatieve vaardigheden én leer je commerciële kansen herkennen. Het middelgrote kantoor in Woerden: een relatiebeheerder wordt direct verantwoordelijk voor opdrachten onder de vennoot. Dat vraagt lef en ondernemerschap, maar biedt ook veel vrijheid om een eigen klantenportefeuille op te bouwen.



een relatiebeheerder wordt direct verantwoordelijk voor opdrachten onder de vennoot. Dat vraagt lef en ondernemerschap, maar biedt ook veel vrijheid om een eigen klantenportefeuille op te bouwen. Het internationale kantoor in Amsterdam: hier ligt de nadruk op complexe consolidaties en rapportages. De weg naar client manager duurt vaak langer, maar je bouwt wel diepgaande ervaring op met IFRS, interne beheersing en tooling.

Deze variatie maakt dat er niet één standaardroute bestaat. Het tempo en de invulling hangen sterk af van de organisatie, de klantensamenstelling en je eigen ambities.

Wat kantoren én professionals nodig hebben

Voor kantoren is het essentieel om dit groeipad zichtbaar te maken. Dat betekent: heldere functieprofielen, coaching en ruimte voor klantcontact. Professionals zoeken juist naar kansen om verantwoordelijkheid te pakken en impact te maken. Wie laat zien dat hij of zij eigenaarschap neemt, mag vaak sneller doorgroeien.

Daarbij spelen vaardigheden als communicatie en leiderschap een steeds grotere rol. Een goede client manager weet niet alleen hoe de cijfers in elkaar zitten, maar kan ze ook vertalen naar heldere adviezen.

Carrièrekansen in beweging

De samenstelpraktijk biedt volop mogelijkheden voor talent dat wil doorgroeien. Of je nu liever snel schakelt bij een kleinschalig kantoor of je tanden zet in internationale dossiers: de stap van gevorderd assistent naar client manager blijft een logische én kansrijke route.

