Eenvoudig bankrekeningen koppelen met Twinfield, Exact Online en Snelstart

Als accountant wil je administratieve taken zoveel mogelijk automatiseren. Toch blijf je voor bepaalde processen afhankelijk van je klant, zoals het opzetten van een bankkoppeling. Eenmaal aangemaakt is zo’n bankkoppeling een zegen voor je administratieve processen, mits je klant wel de nodige medewerking verleent.

De Connection Hub

Met de Connection Hub maak je het jezelf, je collega’s en je klanten een stuk gemakkelijker. Met deze oplossing van Bizcuit kun je namelijk alle bankrekeningen van je klanten activeren, waaronder ook ASN, RegioBank en Van Lanschot Kempen. Binnenkort breiden we het aantal beschikbare koppelingen uit met 3000 Europese banken, neobanken (waaronder Revolut en PayPal), betaalproviders (waaronder Mollie en Pay.) en creditcards.

Premium koppelingen

Daarnaast bieden wij een groot aantal zogeheten premium koppelingen. Bij dit type koppeling hoeft de banktoestemming niet elke 180 dagen te worden vernieuwd, een groot voordeel ten opzichte van PSD2-bankkoppelingen. Bovendien is het binnenkort mogelijk om ook spaarrekeningen te koppelen. Hiermee onderscheidt de Connection Hub zich van andere (software)aanbieders.

Gebruiksgemak voorop

Ook aan de gebruikerservaring van de eindklant is veel aandacht besteed. De eindklant ontvangt uitsluitend een koppelverzoek per e-mail, in de vorm van een link. Tijdens dit proces hoeft hij geen eigen account aan te maken, zoals bij andere aanbieders in de markt vaak wel het geval is. Daarnaast kunnen accountants meerdere ondernemers in bulk uitnodigen en helpt de Connection Hub je om overzicht te houden: vanuit één dashboard beheer je alle koppelingen en lopende verzoeken. Je ziet in één oogopslag welke rekeningen nog niet zijn gekoppeld en kunt direct koppelverzoeken versturen naar de betreffende klanten.

Het dashboard met alle koppelingen en lopende verzoeken

De voordelen van de Connection Hub op een rij:

Nodig in bulk meerdere klanten uit voor een bankkoppeling.

Krijg toegang tot premium koppelingen, zonder elke 180 dagen de toestemming te moeten vernieuwen.

Houd overzicht vanuit één centraal dashboard met alle koppelingen en lopende verzoeken.

Stuur eindklanten uitsluitend een koppelverzoek per e-mail, geen gedoe met het aanmaken van accounts.

Beschik voortaan ook over bankkoppelingen voor ASN, RegioBank en Van Lanschot Kempen.

De aankomende uitbreiding van de Connection Hub met betaalproviders en internationale banken maakt het ook mogelijk om nieuwe toepassingen aan deze oplossing toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan geautomatiseerde controlestappen, PSP-koppelingen, automatische incasso’s en slim betaalbeheer.

Ben je benieuwd wat de Connection Hub voor jouw kantoor kan betekenen? Neem dan contact op met Marcus Schuite (marcus@bizcuit.nl) om een vrijblijvende online demonstratie in te plannen.