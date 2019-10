CPB-directeur Laura van Geest wordt nieuwe voorzitter AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft vrijdag bekendgemaakt dat Laura van Geest per 1 februari 2020 zal aantreden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als voorzitter. Van Geest wordt benoemd voor vier jaar. De benoeming van de nieuwe voorzitter is op voordracht van de raad van toezicht van de AFM. Het bestuur en de raad van toezicht van de AFM melden verheugd te zijn over haar komst.

Laura van Geest (1962) is sinds 2013 directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Daarvoor werkte ze bij het ministerie van Financiën, onder meer als directeur-generaal Rijksbegroting, en bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde in Rotterdam.

‘Ervaren bestuursvoorzitter’

Martin van Rijn, voorzitter van de raad van toezicht van de AFM: ‘Wij zijn verheugd met de komst van Laura van Geest als ervaren bestuursvoorzitter met een scherpe en onafhankelijke geest. Wij hebben er veel vertrouwen in dat Laura samen met de overige leden van het bestuur het gezag van de AFM, in een sterk veranderende financiële wereld, verder zal kunnen versterken.’

Verschil maken

‘De financiële markten zijn voortdurend in verandering’, zegt Van Geest. ‘Denk aan brexit, de toenemende rol van data-analyse en de globalisering. Eerlijke en transparante financiële markten waar bedrijven en consumenten op kunnen vertrouwen, zijn geen zeker bezit. Als toezichthouder kan de AFM het verschil maken. Mooi om daaraan te mogen bijdragen als voorzitter.’

Opvolger Merel van Vroonhoven

Laura van Geest is de opvolger van Merel van Vroonhoven, die de AFM op 1 september verliet na vijfenhalf jaar voorzitterschap om in het onderwijs te gaan werken. Bestuurslid Hanzo van Beusekom is sindsdien waarnemend voorzitter. Met de komst van de nieuwe voorzitter is het bestuur weer compleet. De bezoldiging van de nieuwe voorzitter valt binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT).