Arjan Brouwer (PwC): ‘Ga in gesprek met klant over toekomstige kasstromen’

In het Financieele Dagblad waarschuwde Arjan Brouwer (PwC) vanmorgen voor NOW-steun die mogelijk moet worden terugbetaald. De MKB-accountant kan hier volgens hem een proactieve rol spelen.

8 mrd uitbetaald

Toen de NOW-regeling haastig in elkaar werd getimmerd door de regering, was het iedereen bekend dat het om een voorschot ging. Ter zijnen tijd zou de definitieve afrekening volgen. Zou in de toekomst blijken dat de omzetdaling minder groot was dan bedrijven hadden ingeschat, dan moest de te veel ontvangen noodsteun worden terugbetaald. Maar dat was van later zorg. In de paniek van de eerste weken na de corona-uitbraak zagen veel bedrijven de zwartste scenario’s. De NOW-regeling kwam als geroepen en voldeed in de eerste ronde – met 140.000 gehonoreerde aanvragen – in een grote behoefte. Er is 9,9 miljard euro steun toegezegd, waarvan 8 mrd als voorschot reeds is uitbetaald.

Wellicht duizenden euro’s terugbetalen

Vroeg of laat zal deze steun moeten worden verrekend met het daadwerkelijke omzetverlies in het eerste en tweede kwartaal. Volgens Arjan Brouwer blijkt uit UWV-gegevens dat ruim een kwart van 140.000 aanvragers uitging van een omzetderving van 90% tot 100%. Zij ontvingen samen 1 miljard euro. Maar als voor een deel van deze ondernemingen geldt dat ze uiteindelijk van half maart tot half mei dicht zijn geweest en ze bijvoorbeeld nog alternatieve manieren hebben gevonden om omzet te realiseren dan kan het best zijn dat de werkelijke omzetdaling voor hun op bijvoorbeeld 60 of 70 procent uit is gekomen. Het betekent dat zo’n onderneming dan zo maar enkele duizenden euro’s te veel aan steun heeft ontvangen. (Er is immers 80% van het gevraagde bedrag uitgekeerd).

Rol accountant

Maar dit zijn gemiddelden. Er zullen uitschieters naar boven en beneden zijn. Desgevraagd ziet Arjan Brouwer hier een rol voor de accountant: ‘Er is nog veel onduidelijk over het exacte omzetverlies door corona. Ook bedrijven zelf weten dit lang niet altijd, laat staan hoe dit zich verhoudt tot de ontvangen noodsteun. Ik zie een taak voor accountants, zeker in het MKB, om in gesprek te gaan met klanten. Zorg ervoor dat er snel duidelijkheid is over het verlies aan omzet in de eerste twee kwartalen en over de ontvangen noodsteun. Dan weet je of en hoeveel je klant dient terug te betalen. Dit voorkomt vervelende verrassingen op het moment dat de overheid het te veel betaalde deel van de noodsteun terugvordert.’

‘Beroepsgroep onderkent risico’

In het artikel in het FD van vanmorgen ging het ook over het probleem dat bedrijven op een verkeerde manier NOW-steun hebben aangevraagd voor dochterondernemingen. In het ergste geval is er wel recht op NOW-steun maar moet deze door een foute aanvraag toch terug worden betaald. Brouwer zegt niet te kunnen inschatten hoe groot dit probleem is maar verwijst naar de veelgestelde vragen van de NBA: ‘Daar heb ik dit onderwerp meerdere keren voorbij zien komen. Het risico van een foutieve aanvraag leeft zeker bij bedrijven en accountants.’

Moeten accountants het zichzelf aanvragen als de NOW-aanvraag bij klanten mogelijk verkeerd is gegaan?

‘Dat denk ik niet. Grote ondernemingen hebben de aanvraag van noodsteun vaak in eigen had gehouden. Dan komt de accountant pas in beeld in de controlefase. En daarbij: ook voor accountants was aanvankelijk niet duidelijk hoe de regelgeving precies in elkaar stak. Daar is de beroepsorganisatie indertijd ook over in gesprek gegaan met de overheid.’

Vanaf oktober

In oktober 2020 begint UWV met de definitieve vaststelling van de NOW-subsidies. Naar verwachting is dit proces pas in de loop van het jaar 2021 afgerond. Bedrijven die bij het aanvragen van de NOW hun omzetdaling te hoog hebben ingeschat, moeten in ieder geval een deel van de subsidie terugbetalen. Er komt wel een terugbetalingsregeling met de mogelijkheid om de terugbetaling over een bepaalde periode uit te smeren.