PwC stopt na 29 jaar met Oranje

De samenwerking tussen PwC en de KNVB blijkt vorige maand te zijn beëindigd. Het nieuws werd pas op 24 augustus naar buiten gebracht. Het klinkt als een echtscheiding: PwC heeft ‘ruimte’ nodig om uit te vinden wat ze in de toekomst met sponsoring wil, aldus het persbericht.

In goed overleg

Vanuit de belofte ‘morgen maak je samen’ wil PwC een nieuwe weg met het merk inslaan. Het kantoor heeft nu de ruimte en vrijheid nodig om te bekijken welke activiteiten daar in de toekomst het beste bij passen. Het komende jaar worden de lopende projecten afgerond. PwC was sinds 1991 sponsor. In juli 2020 is de samenwerking niet verlengd. Beide partijen zouden dit in goed overleg samen hebben besloten, en de KNVB stelt begrip te hebben voor de keuze van PwC.

Maatschappelijke relevantie

Vooral de afgelopen jaren legde PwC de nadruk op het vergroten van de maatschappelijke relevantie van het voetbal. Jaarlijks voerde PwC samen met de KNVB een aantal projecten uit op het terrein van fiscaliteit en bedrijfsvoering, om op deze wijze het Nederlandse amateurvoetbal te ondersteunen en adviseren. Op verzoek van de KNVB bracht PwC in 2015 de financiële en niet-financiële effecten van voetbal op onze samenleving in kaart. Het onderzoek ‘De Kracht van Voetbal’ toonde aan dat voetbal een grote bijdrage levert aan vorming, verbinding, gezondheid en de economie. In aanloop naar het WK 2010 werd PwC partner van KNVB WorldCoaches, het programma van de KNVB waarmee in landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië mannen en vrouwen worden opgeleid om als trainer én sociaal rolmodel te fungeren in hun eigen omgeving. PwC ondersteunde het programma niet alleen financieel, maar werd ook kennispartner.

Vrouwenvoetbal

Voorts heeft PwC de opkomst van het vrouwenvoetbal gestimuleerd. In 2017 was PwC sponsor van WEURO en ‘supporter’ van de OranjeLeeuwinnen. Tijdens het EK 2008 baarde PwC opzien met een enorme illustratie van juichende Oranjespelers op het hoofdkantoor in Amsterdam. Op het gebied van diversiteit & inclusie is sinds februari 2019 een team met experts van PwC samen met een werkgroep vanuit de KNVB aan de slag gegaan. De besluiten van de directie naar aanleidingen van de bevindingen van deze werkgroep worden binnenkort bekendgemaakt. PwC is momenteel ook partner van World Press Photo, het Koninklijk Concertgebouw en Museum Boijmans Van Beuningen.

Sport blijft speerpunt

Op de website van PwC staat dat sport nog altijd één van de speerpunten van het sponsorbeleid is. Onder het kopje ‘waarom sponsoren wij Sport?’ valt te lezen: In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van ontdekte talenten. Dat gebeurt ook binnen PwC. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze mensen om zich verder te ontwikkelen. We willen sporters graag in de gelegenheid stellen om op het veld de beste prestaties neer te zetten.

De KNVB bedankt de jarenlange trouwe sponsor met een filmpje.