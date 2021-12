Personalia | Chris Buijink en René van Schooten in raad van commissarissen PwC Nederland

De raad van commissarissen van PwC Nederland maakt bekend dat met ingang van 26 november 2021 Chris Buijink en René van Schooten toetreden tot de rvc van PwC Nederland. Buijink zal vanaf begin 2022 waarnemend voorzitter Jan Sijbrand opvolgen als voorzitter van de raad van commissarissen, Van Schooten zal Cees van Rijn in 2022 opvolgen als voorzitter van de audit committee.

Jan Sijbrand is verheugd met de toetreding van Buijink en Van Schooten: “Wij juichen het toe dat Chris Buijink en René van Schooten de rvc versterken. Hun ruime kennis en ervaring op hoog bestuurlijk niveau én in het bedrijfsleven zijn waardevol voor PwC en sluiten uitstekend aan bij onze waarden. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een goede en kritische invulling aan hun rol als commissaris geven.”

Chris Buijink

Chris Buijink was tot de zomer van 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en daarvoor lang verbonden aan het ministerie van Economische Zaken, onder meer als secretaris-generaal van 2007 tot 2013. Buijink ziet uit naar zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen. “PwC is een onderneming met grote maatschappelijke betekenis waar wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen voor grote vraagstukken als klimaat en duurzaamheid. Ik zie er naar uit om daar met de collega’s in de rvc en het hele team van PwC een bijdrage aan te mogen leveren.”

René van Schooten

René van Schooten was jarenlang lid van de raad van bestuur van Philips Lighting N.V./Signify N.V. en vervulde meermaals de rol van CFO. Eerder werkte hij voor Unilever en Esso in verschillende financiële functies. Over zijn rol als voorzitter van de audit committee zegt Van Schooten: “PwC is een baken van betrouwbaarheid in een snel veranderende wereld vol verwachtingen. Ik vind het een eer om hier tezamen met alle PwC-ers aan bij te mogen dragen.”

Naast Chris Buijink en René van Schooten bestaat de raad van commissarissen van PwC uit Jan Sijbrand (waarnemend voorzitter tot begin 2022), Naomi Ellemers, Annemarie Jorritsma, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Yvonne van Rooy. Cees van Rijn zal – na een inwerkperiode van René van Schooten – begin 2022 afscheid nemen als commissaris van PwC.

