PERSONALIA: Merks nieuwe Internationale Tax-partner bij HVK Stevens

Paulus Merks is per 1 januari begonnen als nieuwe internationale tax en transfer pricing-partner bij fiscaal en juridisch-notarieel advieskantoor HVK Stevens. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het internationale belastingrecht.

Merks werkte als fiscaal jurist jarenlang in onder meer New York, Parijs, Chicago en San Jose (Californië). Bij HVK Stevens gaat hij het snel groeiende fiscale team versterken. ‘Bovendien zal Paulus de op- en uitbouw van de transfer-pricingpraktijk bij HVK Stevens zowel in Nederland als in Luxemburg gaan vormgeven en coördineren.’ Met HVK Stevens-partner Stan Stevens heeft Merks eerder samengewerkt als collega’s bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Advies aan buitenlandse bedrijven

Merks studeerde Nederlands fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en Amerikaans belastingrecht aan de Universiteit van San Francisco. Hij is lid van de American Bar Association (ABA), de Vereniging voor Belastingwetenschap, de International Fiscal Association (IFA), de International Bar Association (IBA) en het Europees-Amerikaans Tax Institute. Hij adviseert bij fusies en overnametransacties, herstructureringen, reorganisaties, initial en secondary public offerings, de-listings en transfer pricing. Daarnaast procedeert hij over geschillen met de fiscus en adviseert hij over algemeen belastingrecht. Merks werkt veelvuldig voor Amerikaanse en andere buitenlandse bedrijven die hij adviseert over het structureren van hun activiteiten en overnames.

HVK Stevens telt 12 partners en 70 consultants en stafmedewerkers en heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg en Curaçao.