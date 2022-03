Personalia | Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als AFM-bestuurder

Op voordracht van de raad van toezicht zijn Hanzo van Beusekom en Jos Heuvelman herbenoemd als bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoemingen gaan respectievelijk per 1 juni en 1 september 2022 in en gelden voor een periode van vier jaar.

Hanzo van Beusekom

Hanzo van Beusekom (l) trad in juni 2018 toe tot het AFM-bestuur en hij was vanaf september 2019 een half jaar interim bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding is het accountancy toezicht opnieuw ingericht en uitgebreid met het toezicht op ruim 260 niet-OOB-accountantsorganisaties. Daarnaast is het extra toezicht op de kapitaalmarkten als gevolg van brexit geruisloos verlopen. Een belangrijke uitdaging, naast het versterken van het toezicht op de accountancy en de kapitaalmarkten, is het verder vormgeven van datagedreven toezicht.

Jos Heuvelman

Jos Heuvelman is sinds september 2018 bestuurder bij de AFM en heeft in de afgelopen periode het toezicht op lenen, verzekeren en beleggen stevig neergezet. Onder zijn leiding is de uitvoering van het herstelkader rentederivaten afgerond en is het toezicht op witwassen aangescherpt. Ook is hij voorzitter geworden van het vaste comité voor toezichtconvergentie van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel is de uitbreiding van het AFM-toezicht op pensioenuitvoerders een van zijn belangrijkste uitdagingen in de komende jaren.

Martin van Rijn, voorzitter van de raad van toezicht, is blij met de herbenoeming van beiden. ‘De AFM heeft de afgelopen periode geprofiteerd van de flinke dosis ervaring en vernieuwing die Hanzo en Jos meebrachten. Onder voorzitterschap van Laura van Geest staat er een stevig en complementair bestuur. Deze herbenoemingen dragen bij aan bestuurlijke stabiliteit.’