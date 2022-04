Voormalig accountant geeft jaarlijks helft van zijn inkomen aan goede doelen

Belastingadviseur en voormalig accountant Frits Petit geeft elk jaar de helft van zijn inkomen, ongeveer 50.000 euro, aan goede doelen. Petit vindt dat hij mazzel heeft gehad in het leven en noemt het daarom ‘niet meer dan logisch’ om mensen met pech te helpen. Dat vertelde hij onlangs in het dagelijkse programma Geld of je Leven op NPO Radio 1.

Petit is zelfstandig fiscaal en financieel dienstverlener. In die hoedanigheid houdt hij zich bezig met de afhandeling van belastingzaken van DGA’s en eenmanszaken. Ook geeft hij advies bij allerlei financiële vraagstukken en helpt hij met persoonlijke financiële planning. In het verleden was hij ook accountant en werkte hij als consultant bij Coopers & Lybrand. Petit verdient met zo’n 170 euro per uur veel meer dan een leraar of een schilder, vertelt hij in het radioprogramma. ‘Dat vind ik een heel fors verschil.’

Geluk gehad

De financieel adviseur somt alle dingen op waarin hij geluk heeft gehad: een warm gezin, een goed stel hersens, een huis in Amsterdam dat hij begin jaren negentig kocht en interesse in de financiële wereld. ‘Daar heb ik niks voor hoeven doen, om aan de mazzelkant te zitten.’ Petit denkt dat voor veel rijke mensen geldt dat ze hun eigen inzet overschatten. Daarom besloot hij om ongeveer de helft van zijn inkomen weg te schenken aan goede doelen. Petit wil met zijn verhaal, waar hij ook een podcast over maakte, mensen inspireren. ‘Maar voel je vooral niet aangevallen!’ benadrukt hij. ‘Wie het past, doe er wat mee, maar ik wil geen dominee zijn die rondbazuint wat iemand moet doen.’

Bron: NPO Radio 1