PERSONALIA | Frederieke den Hartog naar Tax Consultants International

Frederieke den Hartog (45) is met ingang van 1 mei 2022 toegetreden tot de directie van Tax Consultants International B.V., waar zij als director leiding gaat geven aan de Payroll & Expat Praktijk.

Den Hartog is een specialist op het gebied van de inkomstenbelasting, loonheffing en Global Mobility. In deze hoedanigheid is zij werkzaam geweest in de internationale praktijk van Arthur Andersen, Deloitte en BDO en als beleidsmedewerker bij de Directie Vaktechniek van de Belastingdienst.

Oprichter en algemeen directeur Ton Smit is blij met de komst van Den Hartog: ‘Frederieke is een specialist op haar gebied, en precies wat wij op dit moment nodig hebben om onze internationale Payroll & Expat praktijk nog beter op de kaart te zetten.’

Den Hartog over haar nieuwe functie: “Ik ben verheugd de overstap te maken naar een specialistisch kantoor op het gebied van internationale fiscale advisering. Tax Consultants International heeft een uitdagend en gevarieerd cliëntenbestand met grensoverschrijdende problematiek. Ik zie er naar uit om de relatie met bestaande en nieuwe cliënten verder te kunnen uitbouwen.’