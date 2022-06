Personalia | Marc Broskij nieuwe COO en lid van Raad van Bestuur bij KPMG

Marc Broskij (45) neemt vanaf 1 oktober zitting in het dagelijks bestuur van KPMG in Nederland. In zijn nieuwe rol als Chief Operating Officer (COO) volgt hij Rob Kreukniet op. De huidige Chief Financial Officer (CFO) van KPMG startte zijn loopbaan in 1999 bij het accountancy- en adviesbedrijf. Na zijn vierjarige dienstverband bij (voormalig) Blokker Holding kwam hij in 2019 weer terug bij KPMG.

Sinds begin 2021 is Broskij CFO bij KPMG. Daarnaast was hij COO Assurance, een rol die hij vanaf 2019 twee jaar combineerde met de functie van Head of Finance. Van 2015 tot 2019 was Broskij werkzaam voor Blokker Holding. Daar was hij controller en vanaf juli 2018 CFO. In die hoedanigheid was hij financieel eindverantwoordelijk voor Blokker Holding en aanpalende werkmaatschappijen. Ook begeleidde hij de uitrol van de transformatiestrategie, waaronder de verkoop van alle retailbrands. Voor 2015 werkte Broskij al bij KPMG in diverse functies in het accountantsberoep, veelal gericht op internationale bedrijven. Van 2004 tot 2007 was Broskij docent Financial Auditing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn studie als bedrijfseconoom heeft hij in 2000 afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Broskij is getrouwd en heeft twee kinderen.

“Ik kijk uit naar een goede samenwerking. Marc is intrinsiek mensgericht, communicatief sterk en kent alle ins & outs van onze organisatie. Hij vertegenwoordigt eveneens een nieuwe generatie in ons bestuur. Dat verrijkt ons team met nieuwe visie en inzichten,” vertelt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

“Onze collega’s en cultuur maken KPMG een geweldige werkplek. Ik kijk enorm uit naar deze volgende stap in mijn loopbaan. Met veel plezier en passie bouw ik graag verder aan onze strategie,” zegt Marc Broskij, de nieuwe COO van KPMG.

“Marc heeft een enorme staat van dienst opgebouwd zowel binnen KPMG als elders. Zijn uitgebreide management en financiële ervaring kwalificeren hem tot de ideale kandidaat om leiding te geven aan de interne bedrijfsoperatie”, concludeert Roger van Boxtel, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij KPMG.

De benoeming van Broskij is tevens goedgekeurd door toezichthouder AFM.