Stolwijk Kelderman opent vestiging in Deventer

Begin mei heeft Stolwijk Kelderman een vestiging geopend in Deventer. Naast Doetinchem, Wijchen en Zevenaar is Deventer nu de vierde locatie waar een kantoor van Stolwijk Kennisnetwerk (SKN) te vinden is.

Het initiatief van deze nieuwe vestiging ligt bij Gert Bouwhuis en Bart Kuipers, beide werkzaam bij SKN. Gert vertelt dat hij al langer de wens had om uit te breiden richting het oosten van ons land: Overijssel, Twente en de Achterhoek. Zijn roots liggen daar en hij is er van overtuigd dat SKN goed in die omgeving past: “De nuchterheid, het informele en ook de bescheidenheid die zo kenmerkend is voor de mensen in dat deel van ons land, vind je ook bij SKN.”

SKN staat erom bekend dat ideeën en initiatieven van medewerkers zeer gewaardeerd worden, lichten de initiatiefnemers toe. Daar waar mogelijk krijgen medewerkers de ruimte om hun ideeën te realiseren. Zo ook het plan van Gert voor een vestiging in Deventer. Hij had echter één wens: hij wilde dit samen met een geschikte collega oppakken en dat bleek Bart Kuipers te zijn. In oktober vorig jaar zaten Gert en Bart samen aan tafel om de plannen voor kantoor Deventer in gang te zetten.

Alle neuzen dezelfde kant op

Bart is enthousiast over de nieuwe plannen: “Bij Stolwijk Philipsen heb ik in het verleden altijd heel fijn gewerkt, dat ik nu weer terug ben bij de club én een nieuwe locatie mee op mag zetten is echt te gek! Afgelopen maanden hebben Gert en ik elkaar goed leren kennen: we vullen elkaar goed aan, we geven elkaar de ruimte om ideeën te opperen en staan open voor elkaars mening en feedback. Samen gaan we hier een succes van maken.”

Waarom een nieuwe vestiging van Stolwijk Kelderman en niet een eigen bedrijf? “De visie die SKN heeft en de manier waarop er met mensen, zowel klanten als medewerkers, omgegaan wordt, is een visie die het verdient om verder uitgebreid te worden. Daarnaast kan SKN, als sterke en brede organisatie, ons faciliteren in belangrijke randvoorwaarden. Het is alsof we start-up zijn, maar met een sterke, solide basis.”

Jarenlange ervaring

Bart en Gert hebben samen al een kleine 40 jaar ervaring in de accountancy, waarbij zij zich richten op de controlepraktijk. Waar Gert actief is in de non-profit (zorg, welzijn, cultuurstichtingen en gemeenten) ligt Barts focus op de middelgrote en grote (familie)bedrijven. Beiden hebben een uitgebreid netwerk in Deventer en omgeving. Ook heeft SKN al klanten in dit gebied.

Toekomstvisie

De toekomstplannen voor locatie Deventer staan helder op het netvlies bij Bart en Gert: het aantal medewerkers gaat flink groeien. Ze hebben nu 45 collega’s in het controleteam van SKN en dat wordt dus nog verder uitgebreid. Een ambitieus plan gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt, maar beide zijn overtuigd dat hun plan realistisch is. “Goede collega’s zijn moeilijk te vinden, de arbeidsmarkt staat echt op z’n kop.” zegt Gert. “Maar we hebben goede troeven in hand: op het eerste oog zijn we een klein kantoor, we zijn een klein team, we kunnen snel schakelen en de persoonlijke betrokkenheid is hoog. Daarnaast hebben we met SKN een super solide achterban, een netwerk van zo’n 200 specialisten waarmee we kennis delen. Het is een goed geoliede organisatie waar ook zaken als HR, ICT en marketing goed geregeld zijn. Bij ons ervaar je dus het fijne, persoonlijk van een kleine organisatie, maar heb je ook de voordelen van een grote organisatie.”

Het gevoel van een start-up

Er liggen mooie plannen voor kantoor Deventer. De eerste stappen richting de toekomst zijn gezet met het open zetten van vacatures. Bart: “In ons team heerst het gevoel van een start-up: ondernemerschap is voor ons belangrijker dan het aantal jaar accountancy-ervaring dat een collega heeft. De wil om te groeien, actief mee na te denken over de toekomst en hoe we onze doelen gaan vervullen vinden wij veel meer waard. We gaan samen iets opbouwen, de spanning en energie die daarbij komt kijken moeten je een kick geven. Natuurlijk is kennis belangrijk, maar daar kunnen we altijd bij helpen: opleiden en kennis overdragen zit in ons bloed. Wij kijken meer naar de persoonlijkheid en de drijfveren van (potentiële) collega’s, want daar zit de échte drive!”