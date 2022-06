Hoe een werkdag eruit zou zien zónder automatisering? Als je het aan Marije Rougoor en Jurian van Asselt vraagt is dat een regelrechte ramp. Beiden zijn werkzaam bij Alfa Accountants en Adviseurs en nauw betrokken bij het (zakelijke) leven van hun klanten. De automatisering van administratieve processen is hierbij niet meer weg te denken uit een werkdag.

‘Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met de klanten te maken heeft’, vertelt Marije, klantbeheerder bij Alfa in Zelhem. ‘Samen met klanten vooruit kijken, verbetermogelijkheden signaleren en vernieuwingen voorstellen. Dat is mijn passie.’ De voordelen van accountancy software zijn hierbij doorlopend merkbaar. ‘We hebben continu baat bij de koppelingen met de bank, loonadministraties en onze eigen pakketten. De klanten hebben meer inzicht in hun cijfers en zijn daardoor wendbaar’.

Binnen hun cluster van kantoren in Zelhem, Aalten, Winterswijk en Zutphen is gekozen voor KING Accountancy als software-oplossing. ‘Er is veel te koppelen en automatisch in te regelen. Zo kun je facturen uploaden, inzien en gemakkelijk betaalbatches aanmaken. Dat maakt het voor klanten alleen maar makkelijker. Als je het één keer goed inricht, heb je er veel profijt van.’ vertelt Marije.

‘Zoveel handmatige handelingen? Dat kan eigenlijk echt niet’

Als de kantoren van de ene op de andere dag stoppen met het inzetten van automatisering, is dat direct te merken aan de grote hoeveelheid handmatig werk die er verzet moet worden. ‘Ik wil er eigenlijk niet eens aan denken’, lacht Marije. ‘Zoveel handmatige handelingen? Dat kan eigenlijk echt niet’

Ook voor Jurian van Asselt, die werkzaam is als assistent accountant bij Alfa, is een werkdag zonder automatisering haast niet meer voor te stellen. ‘Dat zou echt voor heel veel meer stress en werk zorgen. Dan mis je ook een hele slag efficiëntie en effectiviteit waar je gewend aan bent geraakt. Ik ben ervan overtuigd dat dit problemen veroorzaakt in het werkproces’, haakt hij in.

Automatisering als oplossing tijdens piekmomenten

‘Omdat klanten nu doorlopend facturen naar ons mailen of uploaden, worden de facturen automatisch binnen 24 uur verwerkt. Daardoor kennen we minder pieken in onze BTW-maanden (januari, april, juni en oktober). Dat is echt het grote voordeel van het werken met KING Accountancy’, vertelt Marije. Jurian vult aan: ‘Door de automatisering ervaren we minder piekmomenten en werkdruk en als klant ben je altijd ‘bij’

Heeft de jaarrekening vanuit een strategisch oogpunt nog zin?

Volgens Marije en Jurian wordt de jaarrekening steeds minder belangrijk. Hoe zij accountancy software nu anders inzetten, met langere klantrelaties als resultaat, lees je in het volledige interview.

De periodieke aanpak van Alfa zorgt ervoor dat ze veel dichter op de cijfers zitten. Hiervoor vertrouwen zij dagelijks op KING Accountancy. Meer weten over Alfa Accountants en Adviseurs? Klik dan hier. Wil je zelf aan de slag met KING Accountancy? Probeer het dan hier 30 dagen gratis.