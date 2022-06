Twee nieuwe partners bij Eshuis

Sandra Nijhuis RA en René Lemans RA treden per 1 juli 2022 toe als partners bij Eshuis Accountants en Adviseurs.

Sandra Nijhuis (35) is na haar hbo-opleiding in 2009 bij Eshuis begonnen in de controlepraktijk. Behalve RA is Sandra als IT-auditor ook gespecialiseerd in digital auditing. Zij is verantwoordelijk voor de jaarrekeningcontrole en het relatiebeheer op een klantenportefeuille in de bovenkant van het MKB, vooral in de branches bouw en IT dienstverlening.

René Lemans (39) heeft in 2021 vanuit een big-4 kantoor de overstap gemaakt naar de controlepraktijk van Eshuis. Naast relatiebeheer en jaarrekeningcontrole voor met name grotere productiebedrijven is hij verantwoordelijk voor het thema kwaliteit in de auditpraktijk.

Met deze uitbreiding van het partnerteam kiest Eshuis naar eigen zeggen bewust voor verjonging. Ook wil het kantoor op deze manier ruimte geven aan groei, jong talent en nieuwe ideeën.