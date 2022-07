Europees akkoord over invoering duurzaamheidsverslaggeving

Na lange onderhandelingen heeft de EU vorige week een compromis bereikt over de tekst van de komende EU richtlijn duurzaamheidsverslaggeving (EU-CSRD).

Binnenkort wordt de definitieve EU-richtlijn gepubliceerd. Hierdoor zullen vanaf boekjaar 2024 beursgenoteerde (niet-MKB) ondernemingen, vanaf boekjaar 2025 grote ondernemingen en vanaf 2026 beursgenoteerde MKB-bedrijven wettelijk verplicht zijn een duurzaamheidsrapport te publiceren als onderdeel van het bestuursverslag. Dit duurzaamheidsrapport zal moeten voldoen aan de momenteel door EFRAG ontwikkelde EU-standaarden (ESRS) en gecontroleerd (limited assurance) moeten worden. Het niet-beursgenoteerde MKB is tot 2028 uitgezonderd van de nieuwe rapportageregels.

De (compromis)tekst van de EU-CSRD bevestigt dat EFRAG als technisch adviesorgaan de EU duurzaamheidstandaarden (ESRS) gaat ontwikkelen. Hiermee is deze rol en taak van EFRAG definitief. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) zal als Nederlands lid van EFRAG, waarbij ook diverse RJ-vertegenwoordigers participeren in EFRAG-organen, direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond duurzaamheidsverslaggeving.

‘Greenwashing voorbij’

Bruno Le Meir, de Franse minister van Financiën, zegt: ‘Dit akkoord is goed nieuws voor alle Europese consumenten. Zij zullen nu beter geïnformeerd worden over de impact van bedrijven op mensenrechten en milieu. Dit betekent meer transparantie voor burgers, consumenten en investeerders. Het betekent ook dat de informatie van bedrijven leesbaarder en begrijpelijker wordt. De tijd van greenwashing is voorbij. Met deze tekst neemt Europa het voortouw in de internationale wedloop naar normen, door hoge eisen te stellen die in overeenstemming zijn met onze ambities op milieu- en sociaal gebied.’

Lees hier het gehele persbericht van de European Council.

De tekst van de volledige richtlijn staat hier.