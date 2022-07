Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant

De ondernemers verwachten van een accountant of accountantskantoor dat deze breed georiënteerd is. Dat zij naast diensten als inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, BTW-aangifte, loonheffingen en jaarrekeningen ook adviesdiensten aanbieden, waaronder:

fiscaal advies

arbeidsgerelateerd advies

advies over subsidies

advies over payroll

Zo geven zij de voorkeur aan een kantoor dat accountants, fiscalisten, arbeidsdeskundigen, salarisadministrateurs en subsidie deskundigen direct in huis heeft. Het voordeel van meerdere specialisten onder één dak is dat je direct ruggespraak kan houden. ‘Stel dat we willen uitbreiden met Wajong-personeel. Wat gaat dat ons financieel kosten (accountant)? En hoe gaan we dit juridisch inregelen (arbeidsdeskundige)?’, stelt één van de ondernemers. In zo’n situatie is het wel zo prettig als de arbeidsdeskundige en accountant direct naar elkaar toe kunnen stappen. Hierdoor wordt de klantvraag snel en direct opgelost.

2. Adviseurschap

De ondernemers vinden adviesdienstverlening een must have. Ze zien hun accountant als strategische sparringpartner die hen allround adviseert. Zo verwachten zij advies over: