Urenschrijven: liever niet, maar als het moet dan efficiënt

Extra werkzaamheden en steekproeven

Weinig mensen worden blij van het bijhouden van hun administratie en dat geldt zeker voor het schrijven van uren. De gemiddelde kantoormedewerker weet soms aan het eind van de dag al niet eens meer wat hij ’s ochtends heeft gedaan, laat staan dat hij nog kan achterhalen hoeveel uur hij in het begin van de week aan zijn klanten heeft besteed. Ook een vennoot die op basis van de gewerkte uren gaat bepalen wat hij elke klant in rekening gaat brengen, staat elke maand weer voor een flinke uitdaging om budget en realisatie met elkaar in lijn te brengen.

Genoeg redenen te bedenken dus waarom je wilt werken met vaste prijzen. Maar soms kan het schrijven van uren toch nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer een klant naast de reguliere werkzaamheden je hulp nodig heeft bij een krediet- of investeringsaanvraag. Ook voor steekproeven schrijf je tijdelijk uren om te zien of je (nog steeds) genoeg geld overhoudt aan de afgesproken tarieven voor reguliere werkzaamheden. Want je wilt natuurlijk wel weten waar je geld verdient en/of waar je geld laat liggen.

Vaste prijzen

Kantoren die nog niet zijn overgestapt naar vaste tarieven voor hun dienstverlening, denken vaak dat ze hierdoor minder geld aan hun klant in rekening kunnen brengen. Niets is echter minder waar! Door te werken met vaste prijzen neem je als kantoor een risico, wat je vanzelfsprekend doorberekent in je prijscalculatie. Dit zal elke cliënt begrijpen, zeker wanneer je aangeeft regelmatig steekproeven te doen om te zien of de te verrichten activiteiten nog steeds goed in verhouding zijn met het geld dat zij daarvoor betalen en de gemaakte werkafspraken met de cliënt.

Bijkomend voordeel is dat de cliënt iedere maand een nota krijgt, wat beter is voor zijn liquiditeit. Tweede extra voordeel van werken met vaste prijzen is dat dit in bijna alle gevallen een extra stimulans is om als kantoor efficiënter te gaan werken. Op zijn beurt betekent dit dat je met een beperkt aantal medewerkers meer werk kunt verzetten, in het kader van de schaarste op de arbeidsmarkt een prettige bijkomstigheid. Ook intuïtieve software voor urenregistratie draagt bij aan een strak georganiseerde dienstverlening, maar aan welke voorwaarden moet dit soort applicaties voldoen?