Personalia | Sander Arkesteijn en Patrick Huisman geassocieerd partner bij het Compliancekantoor

Het Compliancekantoor is verheugd dat Sander Arkesteijn RA en Patrick Huisman RA het team van het Compliancekantoor hebben versterkt.

Voordat Sander zich aan het Compliancekantoor verbond, was hij als partner werkzaam bij een van de ‘big four’-accountantskantoren, waarbij hij ook veel internationale ervaring heeft opgedaan. Daarnaast doceert hij auditing aan internationale studenten aan de Tilburg University. Lees hier meer over de persoonlijke motivatie van Sander.

Patrick heeft jarenlang bij een ‘big four’-organisatie, twee kleinere kantoren en als zelfstandig adviseur gewerkt. Naast zijn werk bij het Compliancekantoor is Patrick parttime docent audit & assurance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees hier meer over de persoonlijke motivatie van Patrick.

Het Compliancekantoor bevordert de kwaliteit van accountantscontroles door het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s), kwaliteitsreviews, compliance-ondersteuning en -advisering, alsmede het faciliteren van trainingen en coaching.

Foto’s: Compliancekantoor