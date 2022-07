Ten minste 8 accountantskantoren bij NOW-7 aanvragers

In het register van aanvragers van NOW-subsidie in de zevende periode staan ten minste acht accountantskantoren. Zij vroegen gemiddeld ruim 8.000 euro steun aan. In totaal kregen ruim 41.000 bedrijven NOW-geld overgemaakt.

In de zevende NOW-periode, de maanden november en december 2021, is voor ruim 900 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd. Het hoogste bedrag, 53 miljoen euro, ging naar de KLM. IHC Merwede Employment kreeg 9,7 miljoen euro loonsubsidie, terwijl Holland Casino 8,4 miljoen euro overheidsgeld ontving. Van de acht aanvragers met ‘Accountant’ in de naam (daarop is door Accountancy Vanmorgen in het register gezocht) ontving AAME Accountants en Belastingadviseurs uit Delft met 11.552 euro het hoogste bedrag.

Momentopname

Het register is een momentopname, laat het UWV weten. Op dit moment staan alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. Het register wordt na afronding van de definitieve berekening van de subsidie van alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de betreffende aanvraagperiode, aangevuld met de definitieve bedragen. Hierdoor ontstaat op dat moment een gecombineerd register van voorschotten en definitief vastgestelde bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen. UWV streeft ernaar dit gecombineerde register in oktober 2023 te publiceren.

Hier is het register van NOW7 te vinden.