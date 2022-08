Personalia | Pieter van den Hengel mede-eigenaar VIER Accountants en Belastingadviseurs 

Met ingang van 1 juli is Pieter van den Hengel mede-eigenaar van VIER Accountants en Belastingadviseurs, meldt het Amersfoortse accountantskantoor op LinkedIn. Pieter volgt Rob Vink op, die per 1 juli de maatschap heeft verlaten.

Pieter is 39 jaar en hij is Accountant-Administratieconsulent. Hij werkt al bijna 20 jaar in de accountancy. In het verleden heeft hij gewerkt bij vergelijkbare kantoren als VIER. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan bij het adviseren van ondernemers in het MKB. Pieter is sinds mei 2021 actief betrokken bij VIER als accountant en heeft al contact gehad met veel relaties van VIER.

Rob heeft, na een periode van afwezigheid, de keus gemaakt niet meer in de accountancy te willen werken. Hij gaat nieuwe uitdagingen aan buiten de accountancy.

Els Erkens blijft mede-eigenaar van VIER. Pieter en Els treden, samen met het team van 20 professionals, de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Ons vak blijft voortdurend in beweging en is daarmee uitdagend. We vinden het fijn om onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van jaarstukken en het maken van financiële en fiscale keuzes.” De naam van het kantoor blijft ongewijzigd VIER Accountants en Belastingadviseurs.